«Ворскла» вдруге в історії взяла бронзу чемпіонату України
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Розсилка
Це другий комплект бронзових нагород в історії полтавського клубу
Відбулися два заключні поєдинки останнього, 32-го туру чемпіонату України.
Поєдинок «Вереса» з «Маріуполем» вже нічого не вирішував у турнірному сенсі, а в Полтаві «Ворскла» із «Зорею» в очному протистоянні розіграли бронзу.
Перемігши суперника з рахунком 2:0, підопічні Василя Сачка фінішували третіми.
Це другий комплект бронзових нагород в історії «Ворскли».
Перший подібний успіх датований 1997-м роком, нагадує прес-служба Федерації футболу України.
Таким чином, чемпіон України, «Шахтар», наступного сезону стартуватиме у Лізі чемпіонів безпосередньо зі стадії групового турніру, у кваліфікації виступить «Динамо».
Пряму путівку до групової стадії Ліги Європи виборола «Ворскла».
«Зоря» та «Маріуполь» зіграють у кваліфікаційних стадіях цього турніру.
Напряму Прем’єр-лігу залишає «Сталь».
«Зірка» та «Чорноморець» гратимуть перехідні матчі з командами першої ліги.