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    «Ворскла» вдруге в історії взяла бронзу чемпіонату України

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    Фото: ФК Ворскла
    Фото: ФК Ворскла

    Це другий комплект бронзових нагород в історії полтавського клубу

    Відбулися два заключні поєдинки останнього, 32-го туру чемпіонату України.

    Поєдинок «Вереса» з «Маріуполем» вже нічого не вирішував у турнірному сенсі, а в Полтаві «Ворскла» із «Зорею» в очному протистоянні розіграли бронзу.

    Перемігши суперника з рахунком 2:0, підопічні Василя Сачка фінішували третіми.

    Це другий комплект бронзових нагород в історії «Ворскли».

    Перший подібний успіх датований 1997-м роком, нагадує прес-служба Федерації футболу України.

    Таким чином, чемпіон України, «Шахтар», наступного сезону стартуватиме у Лізі чемпіонів безпосередньо зі стадії групового турніру, у кваліфікації виступить «Динамо».

    Пряму путівку до групової стадії Ліги Європи виборола «Ворскла».

    «Зоря» та «Маріуполь» зіграють у кваліфікаційних стадіях цього турніру.

    Напряму Прем’єр-лігу залишає «Сталь».

    «Зірка» та «Чорноморець» гратимуть перехідні матчі з командами першої ліги.

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