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    Всесвітня боксерська організація вимагає проведення бою Усик - Лебедєв

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    Олександр Усик - Всесвітня боксерська організація вимагає проведення бою Усик - Лебедєв
    Олександр Усик

    Переговори щодо поєдинку повинні розпочатися найближчим часом

    Всесвітня боксерська організація WBA зобов'язує розпочати переговори щодо бою між абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі Олександром Усиком (15-0, 11 КО) та росіянином Денисом Лебедєвим (30-2, 22 КО).

    За словами менеджера Лебедєва Вадима Корнілова, боксер оголошений організацією «чемпіоном у відпустці», за правилами повинен зустрітися з переможцем турніру Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS), в якій він не брав участі.

    «Дуже великий шанс є, що протягом півроку бій Усик - Лебедєв може відбутися. Але тут (багато) залежить від бажання обох сторін, варіантів багато. Зараз складно говорити конкретно», - зауважив Корнілов.

    Повідомляється, що сторони повинні до 3-4 жовтня домовитися, інакше пройдуть торги, щодо поєдинку українця і росіянина.

    Раніше Лебедєв заявляв, що готовий вийти на ринг проти Усика.

    21 липня Усик став абсолютним чемпіоном світу, об'єднавши титули WBC / WBA / IBF / WBO завдяки впевненій перемозі над Муратом Гассієвим.

    Наступний бій Усик повинен провести проти британця Тоні Беллью (30-2-1, 20 КО).

    Раніше повідомлялося, що бій Усик - Беллью відбудеться 10 або 17 листопада в Великобританії.

    Джерело: РИА Новости

    бокс Олександр Усик
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