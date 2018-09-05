Всесвітня боксерська організація вимагає проведення бою Усик - Лебедєв



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Олександр Усик

Переговори щодо поєдинку повинні розпочатися найближчим часом

Всесвітня боксерська організація WBA зобов'язує розпочати переговори щодо бою між абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі Олександром Усиком (15-0, 11 КО) та росіянином Денисом Лебедєвим (30-2, 22 КО).

За словами менеджера Лебедєва Вадима Корнілова, боксер оголошений організацією «чемпіоном у відпустці», за правилами повинен зустрітися з переможцем турніру Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS), в якій він не брав участі.

«Дуже великий шанс є, що протягом півроку бій Усик - Лебедєв може відбутися. Але тут (багато) залежить від бажання обох сторін, варіантів багато. Зараз складно говорити конкретно», - зауважив Корнілов.

Повідомляється, що сторони повинні до 3-4 жовтня домовитися, інакше пройдуть торги, щодо поєдинку українця і росіянина.

Раніше Лебедєв заявляв, що готовий вийти на ринг проти Усика.

21 липня Усик став абсолютним чемпіоном світу, об'єднавши титули WBC / WBA / IBF / WBO завдяки впевненій перемозі над Муратом Гассієвим.

Наступний бій Усик повинен провести проти британця Тоні Беллью (30-2-1, 20 КО).

Раніше повідомлялося, що бій Усик - Беллью відбудеться 10 або 17 листопада в Великобританії.

Джерело: РИА Новости