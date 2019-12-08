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    Українці Безус і Яремчук принесли «Ґенту» перемогу в чемпіонаті Бельгії (відео)

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    Роман Яремчук у списку бомбардирів поступається тільки іншому екс-динамівцю - Українці Безус і Яремчук принесли «Ґенту» перемогу в чемпіонаті Бельгії (відео)
    Роман Яремчук у списку бомбардирів поступається тільки іншому екс-динамівцю
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    Яремчук іде другим у списку бомбардирів

    У 18-му турі чемпіонату Бельгії з футболу «Ґент», за який виступають українці Ігор Пластун, Роман Безус та Роман Яремчук, приймав «Зюльте-Вареґем». Господарі перемогли 2:0 і обидва м’ячі забили наші футболісти – Безус і Яремчук.

    Для Романа Безуса гол став п’ятим у нинішньому сезоні у всіх турнірах.

    Роман Яремчук забив 17-й гол у всіх турнірах за «Ґент».

    У чемпіонаті Бельгії на рахунку Яремчука 10 голів і він другий бомбардир. Більше влучних ударів на рахунку у екс-форварда київського «Динамо» Дьємерсі Мбокані, який виступає за «Антверпен».

     Читайте також: Як українець Яремчук забив дев’ятий гол у Бельгії (відео)
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Роман Безус Роман Яремчук ФК «Ґент» Ліга Жюпіле Ігор Пластун Дьємерсі Мбокані
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