Українці Безус і Яремчук принесли «Ґенту» перемогу в чемпіонаті Бельгії (відео)
Роман Яремчук у списку бомбардирів поступається тільки іншому екс-динамівцю
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Яремчук іде другим у списку бомбардирів
У 18-му турі чемпіонату Бельгії з футболу «Ґент», за який виступають українці Ігор Пластун, Роман Безус та Роман Яремчук, приймав «Зюльте-Вареґем». Господарі перемогли 2:0 і обидва м’ячі забили наші футболісти – Безус і Яремчук.
Для Романа Безуса гол став п’ятим у нинішньому сезоні у всіх турнірах.
Роман Яремчук забив 17-й гол у всіх турнірах за «Ґент».
У чемпіонаті Бельгії на рахунку Яремчука 10 голів і він другий бомбардир. Більше влучних ударів на рахунку у екс-форварда київського «Динамо» Дьємерсі Мбокані, який виступає за «Антверпен».
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