Найкраща тенісистка світу виграла турнір в Шеньчжені
- Сьогодні, 20:31
-
Розсилка
Сімона Халеп. Фото: Eurosport
Це 16-й трофей WTA в одиночному розряді для румунки
Перша ракетка світу румунка Сімона Халеп стала переможницею тенісного турніру в китайському Шеньчжені, призовий фонд якого близько 625 тисяч доларів.
Халеп в фінальному матчі завдала поразки шостій сіяній чешці Катерині Синяковій з рахунком - 6:1, 2:6, 6:0.
Таким чином, Сімона Халеп виграла свій 16-й трофей WTA в одиночному розряді.
Нагадаємо, що перша ракетка України Еліна Світоліна виграла турнір в Брісбені. У фінальному поєдинку Світоліна розгромила представницю Білорусі Олександру Сосновіч.
Джерело: Сегодня