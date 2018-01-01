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    Найкраща тенісистка світу виграла турнір в Шеньчжені

    Це 16-й трофей WTA в одиночному розряді для румунки
    Перша ракетка світу румунка Сімона Халеп стала переможницею тенісного турніру в китайському Шеньчжені, призовий фонд якого близько 625 тисяч доларів. Халеп в фінальному матчі завдала поразки шостій сіяній чешці Катерині Синяковій з рахунком - 6:1, 2:6, 6:0. Таким чином, Сімона Халеп виграла свій 16-й трофей WTA в одиночному розряді. Нагадаємо,
    • Сьогодні, 20:31
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    Сімона Халеп. Фото: Eurosport
    Сімона Халеп. Фото: Eurosport

    Це 16-й трофей WTA в одиночному розряді для румунки

    Перша ракетка світу румунка Сімона Халеп стала переможницею тенісного турніру в китайському Шеньчжені, призовий фонд якого близько 625 тисяч доларів.

    Халеп в фінальному матчі завдала поразки шостій сіяній чешці Катерині Синяковій з рахунком - 6:1, 2:6, 6:0.

    Таким чином, Сімона Халеп виграла свій 16-й трофей WTA в одиночному розряді.

    Нагадаємо, що перша ракетка України Еліна Світоліна виграла турнір в Брісбені. У фінальному поєдинку Світоліна розгромила представницю Білорусі Олександру Сосновіч.

    Джерело: Сегодня

    теніс Еліна Світоліна
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