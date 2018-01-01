Найкраща тенісистка світу виграла турнір в Шеньчжені

Це 16-й трофей WTA в одиночному розряді для румунки

Перша ракетка світу румунка Сімона Халеп стала переможницею тенісного турніру в китайському Шеньчжені, призовий фонд якого близько 625 тисяч доларів. Халеп в фінальному матчі завдала поразки шостій сіяній чешці Катерині Синяковій з рахунком - 6:1, 2:6, 6:0. Таким чином, Сімона Халеп виграла свій 16-й трофей WTA в одиночному розряді. Нагадаємо,