  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Найкращі «баззер-бітери» сезону в баскетбольній Суперлізі (відео)

    • Розсилка
    Баскетбольна Суперліга України - Найкращі «баззер-бітери» сезону в баскетбольній Суперлізі (відео)
    Баскетбольна Суперліга України
    ФБУ

    Топ-7 влучань з сиреною в чемпіонаті України

    В України закінчився чемпіонат з баскетболу серед чоловічих команд.

    Чемпіонський титул здобув южненський «Хімік», який у фінальній серії плей-оф тричі переграв «Київ-Баскет».

    У серії за бронзові медалі «Запоріжжя» здолало «Дніпро» - 3:2.

    Дивіться відео найяскравіших влучань з сиреною в матчах сезону в баскетбольній Суперлізі.

     Читайте також: Найкращі блок-шоти сезону в баскетбольній Суперлізі (відео) 
    Читайте також
    баскетбол БК Київ-Баскет БК Хімік БК Дніпро Федерація баскетболу України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ