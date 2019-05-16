Найкращі «баззер-бітери» сезону в баскетбольній Суперлізі (відео)
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Баскетбольна Суперліга України
ФБУ
Топ-7 влучань з сиреною в чемпіонаті України
В України закінчився чемпіонат з баскетболу серед чоловічих команд.
Чемпіонський титул здобув южненський «Хімік», який у фінальній серії плей-оф тричі переграв «Київ-Баскет».
У серії за бронзові медалі «Запоріжжя» здолало «Дніпро» - 3:2.
Дивіться відео найяскравіших влучань з сиреною в матчах сезону в баскетбольній Суперлізі.
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