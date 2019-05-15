Найкращі блок-шоти сезону в баскетбольній Суперлізі (відео)
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Баскетбольна Суперліга України
ФБУ
Топ-5 найяскравіших блокуючих ударів чемпіонату України з баскетболу
Завершився сезон чемпіонату України серед команд баскетбольної Суперліги.
Чемпіонський титул здобув южненський «Хімік», який у фінальній серії плей-оф тричі переграв «Київ-Баскет».
У серії за бронзові медалі «Запоріжжя» здолало «Дніпро» - 3:2.
Дивіться відео найкращих блок-шотів сезону в Суперлізі.
Топ-5 блок-шотів Суперліги
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