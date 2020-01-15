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    Найкращі данки тижня в баскетбольній Суперлізі (відео)

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    Брюс Месі з БК &laquo;Одеса&raquo; став одним з найкращих данкерів тижня - Найкращі данки тижня в баскетбольній Суперлізі (відео)
    Брюс Месі з БК «Одеса» став одним з найкращих данкерів тижня
    ФБУ

    Зіграно чергові матчі регулярного чемпіонату в Суперлізі

    У баскетбольній Суперлізі 9-12 січня відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату.

    Зокрема в Южному чинний чемпіон України «Хімік» переміг «Дніпро» – 101:91.

    Лідер «Прометей» переміг вдома «Запоріжжя» (105:95), а «Київ-Баскет» здолав у столиці «Миколаїв» (96:91).

    Наразі попереду в чемпіонаті «Прометей» з Кам’янського, у якого 11 перемог у 16-ти поєдинках, «Дніпро» (12/15) та «Хімік» (11/16).  

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    баскетбол Федерація баскетболу України
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