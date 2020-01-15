Найкращі данки тижня в баскетбольній Суперлізі (відео)
Брюс Месі з БК «Одеса» став одним з найкращих данкерів тижня
ФБУ
Зіграно чергові матчі регулярного чемпіонату в Суперлізі
У баскетбольній Суперлізі 9-12 січня відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату.
Зокрема в Южному чинний чемпіон України «Хімік» переміг «Дніпро» – 101:91.
Лідер «Прометей» переміг вдома «Запоріжжя» (105:95), а «Київ-Баскет» здолав у столиці «Миколаїв» (96:91).
Наразі попереду в чемпіонаті «Прометей» з Кам’янського, у якого 11 перемог у 16-ти поєдинках, «Дніпро» (12/15) та «Хімік» (11/16).
Читайте також: Найкращі перехоплення та блок-шоти тижня в Суперлізі (відео)