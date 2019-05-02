Найкращі моменти бронзової серії баскетбольної Суперліги (відео)
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«Запоріжжя» – «Дніпро»
ФБУ
«Запоріжжя» вибороло бронзові нагороди чемпіонату України з баскетболу
«Запоріжжя» стало бронзовим призером чемпіонату України серед команд Суперліги.
У серії плей-оф за третє місце запоріжці здолали «Дніпро». Для цього команді Валерія Плеханова знадобилося п’ять матчів.
Дивіться відео найкращих моментів у бронзовій серії «Запоріжжя» – «Дніпро».
Топ-моменти бронзової серії баскетбольної Суперліги
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