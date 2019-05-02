  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Найкращі моменти бронзової серії баскетбольної Суперліги (відео)

    • Розсилка
    &laquo;Запоріжжя&raquo; &ndash; &laquo;Дніпро&raquo;<br /> - Найкращі моменти бронзової серії баскетбольної Суперліги (відео)
    «Запоріжжя» – «Дніпро»
    ФБУ

    «Запоріжжя» вибороло бронзові нагороди чемпіонату України з баскетболу

    «Запоріжжя» стало бронзовим призером чемпіонату України серед команд Суперліги.

    У серії плей-оф за третє місце запоріжці здолали «Дніпро». Для цього команді Валерія Плеханова знадобилося п’ять матчів.

    Дивіться відео найкращих моментів у бронзовій серії «Запоріжжя» – «Дніпро». 

    Топ-моменти бронзової серії баскетбольної Суперліги
     Читайте також: Яскраві миттєвості чемпіонської перемоги «Хіміка» (відео)
    Читайте також
    баскетбол БК Дніпро
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ