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    Найкращі моменти першого кола баскетбольної Суперліги (відео)

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    У баскетбольній Суперлізі завершилося перше коло - Найкращі моменти першого кола баскетбольної Суперліги (відео)
    У баскетбольній Суперлізі завершилося перше коло
    ФБУ

    У Суперлізі України стартує друге коло регулярного чемпіонату

    Поєдинком у Миколаєві сьогодні, 28 листопада, стартує друге коло регулярного чемпіонату баскетбольної Суперліги.

    Після першого лідерство захопив новачок дивізіону – «Прометей» з Кам’янського. У команди Карліса Муйжнієкса лише одна поразка в восьми матчах.

    У чинного чемпіона «Хіміка» дві поразки. Одну поразку має «Дніпро», але він зіграв на один матч менше.

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    Єдина команда без перемог після першого кола – «Харківські Соколи». Ще один новачок дивізіону встиг поміняти тренера. Володимира Коваля в Харкові замінив Євген Мурзін.

    баскетбол БК Дніпро Федерація баскетболу України
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