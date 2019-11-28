Найкращі моменти першого кола баскетбольної Суперліги (відео)



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У баскетбольній Суперлізі завершилося перше коло ФБУ

У Суперлізі України стартує друге коло регулярного чемпіонату

Поєдинком у Миколаєві сьогодні, 28 листопада, стартує друге коло регулярного чемпіонату баскетбольної Суперліги.

Після першого лідерство захопив новачок дивізіону – «Прометей» з Кам’янського. У команди Карліса Муйжнієкса лише одна поразка в восьми матчах.

У чинного чемпіона «Хіміка» дві поразки. Одну поразку має «Дніпро», але він зіграв на один матч менше.

Єдина команда без перемог після першого кола – «Харківські Соколи». Ще один новачок дивізіону встиг поміняти тренера. Володимира Коваля в Харкові замінив Євген Мурзін.