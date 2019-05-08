Найкращі перехоплення сезону в баскетбольній Суперлізі України (відео)
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Фінал Суперліги «Хімік» - «Київ-Баскет».
ФБУ
Завершено змагання в чемпіонаті України з баскетболу
У чемпіонаті України з баскетболу серед чоловічих команд завершився сезон. Титул чемпіона уже втретє виборов южненський «Хімік».
У фінальній серії плей-оф «Хімік» тричі переграв «Київ-Баскет».
Бронзові медалі чемпіонату України виборов БК «Запоріжжя», який у напруженій боротьбі переміг у серії плей-оф «Дніпро» - 3:2.
Дивіться відео найкращих перехоплень у сезоні-2018/19 баскетбольної Суперліги.
Найкращі перехоплення сезону в Суперлізі
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