Найкращим мотогонщиком року названо Марка Маркеса

Гонщик Honda отримав престижну нагороду за свій четвертий титул

Гонщик Honda Марк Маркес, який став чотириразовим чемпіоном MotoGP, отримав престижну нагороду на заході Autosport Awards. Маркес не надто вдало розпочав сезон-2017: після шести гонок він поступався лідеру сезону 37 очками. За цей час він лише двічі зміг фінішувати у першій трійці на Гран Прі. Однак потім Маркес різко додав, перехопив ініціативу



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Марк Маркес

Гонщик Honda отримав престижну нагороду за свій четвертий титул

Гонщик Honda Марк Маркес, який став чотириразовим чемпіоном MotoGP, отримав престижну нагороду на заході Autosport Awards.

Маркес не надто вдало розпочав сезон-2017: після шести гонок він поступався лідеру сезону 37 очками. За цей час він лише двічі зміг фінішувати у першій трійці на Гран Прі.

Однак потім Маркес різко додав, перехопив ініціативу і вчетверте став найсильнішим за підсумками сезону - з п'яти спроб. Маркес поступився суперникам у загальному заліку лише у 2015-му, коли попереду нього рік закінчили Хорхе Лоренсо та Валентино Россі, що були тоді напарниками по Yamaha.

Маркес не зміг особисто відвідати Autosport Awards, адже перебував на заході Honda в Мотегі, але у відеозверненні подякував усім за підтримку.

Також на нагороду був номінований Андреа Довіціозо з Ducati, який несподівано для багатьох був головним суперником Маркеса в боротьбі за титул і лише на останньому етапі сезону склав зброю.

Окрім них на нагороду номінувалися напарник Маркеса Дані Педроса, новачок Жоанн Зарко з Tech 3, Россі та Маверік Віньялес (обидва - Yamaha).

Джерело: ua.motorsport.com