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    Найкращим тренером п'ятого туру Прем'єр-ліги України став наставник «Ворскли»

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    Василь Сачко - Найкращим тренером п'ятого туру Прем'єр-ліги України став наставник «Ворскли»
    Василь Сачко

    У номінації «Тренер туру» Сачко отримав середній бал 4,6

    Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу проаналізувало підсумки чергового туру Української Прем'єр-Ліги сезону 2018/19.

    Після дуже непростої з психологічної точки зору поразки від «Шахтаря» полтавську команду чекав не менш відповідальний матч проти ФК «Маріуполь» – особливо якщо врахувати, що це був перший у сезоні домашній матч на рідному полтавському стадіоні.

    І хоча сама гра складалася не за сценарієм господарів, ворскляни зуміли проявити вольові якості – 2:1.

    Тож наш сьогоднішній лауреат – головний тренер «Ворскли» Василь Сачко.

    Його підопічні зуміли здолати ще одного учасника єврокубків, завдяки чому піднялися з підвалин турнірної таблиці в серединку.

    У номінації «Тренер туру» Сачко отримав середній бал 4,6, що виявилося найкращим результатом серед усіх його візаві.

    Як відомо, найкращим гравцем п'ятого туру Прем'єр-ліги було визнано півзахисника «Динамо».

    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України Прем'єр Ліга ФК Ворскла тренер
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