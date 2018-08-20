Найкращим тренером п'ятого туру Прем'єр-ліги України став наставник «Ворскли»
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У номінації «Тренер туру» Сачко отримав середній бал 4,6
Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу проаналізувало підсумки чергового туру Української Прем'єр-Ліги сезону 2018/19.
Після дуже непростої з психологічної точки зору поразки від «Шахтаря» полтавську команду чекав не менш відповідальний матч проти ФК «Маріуполь» – особливо якщо врахувати, що це був перший у сезоні домашній матч на рідному полтавському стадіоні.
І хоча сама гра складалася не за сценарієм господарів, ворскляни зуміли проявити вольові якості – 2:1.
Тож наш сьогоднішній лауреат – головний тренер «Ворскли» Василь Сачко.
Його підопічні зуміли здолати ще одного учасника єврокубків, завдяки чому піднялися з підвалин турнірної таблиці в серединку.
У номінації «Тренер туру» Сачко отримав середній бал 4,6, що виявилося найкращим результатом серед усіх його візаві.
Як відомо, найкращим гравцем п'ятого туру Прем'єр-ліги було визнано півзахисника «Динамо».