Найкращим тренером третього туру Прем'єр-ліги України став наставник «Динамо»



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Олександр Хацкевич

Хацкевич отримав середній бал 4,8

Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу проаналізувало підсумки третього туру української Прем’єр-ліги сезону 2018/19.

Центральним протистоянням третього туру став матч «Динамо» проти «Шахтаря» – класичне українське протистояння, один із найбільш інформативних поєдинків, які може запропонувати вболівальнику східноєвропейський футбол.

Чергову – вже третю поспіль, з урахуванням суперкубка, перемогу в цьому двоборстві здобули динамівці.

Тож сьогоднішній лауреат – головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич.

Від часу весняної поразки в фіналі кубка на початку травня «Динамо» не програє не лише «Шахтарю», але й будь-кому із суперників.

У Прем’єр-лізі це четверта поспіль перемога киян, а загальна динамівська безпрограшна серія (включаючи літні спаринги) досягла 13 матчів.

11 перемог та дві нічиї за період від восьмого травня донині.

У номінації «Тренер туру» Хацкевич отримав середній бал 4,8, що виявилося найкращим результатом серед усіх його візаві.

Зазначимо, що найкращим гравцем туру було визнано півзахисника «Динамо» Беньяміна Вербича.