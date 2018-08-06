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    Найкращим тренером третього туру Прем'єр-ліги України став наставник «Динамо»

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    Олександр Хацкевич - Найкращим тренером третього туру Прем'єр-ліги України став наставник «Динамо»
    Олександр Хацкевич

    Хацкевич отримав середній бал 4,8

    Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу проаналізувало підсумки третього туру української Прем’єр-ліги сезону 2018/19.

    Центральним протистоянням третього туру став матч «Динамо» проти «Шахтаря» – класичне українське протистояння, один із найбільш інформативних поєдинків, які може запропонувати вболівальнику східноєвропейський футбол.

    Чергову – вже третю поспіль, з урахуванням суперкубка, перемогу в цьому двоборстві здобули динамівці.

    Тож сьогоднішній лауреат – головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич.

    Від часу весняної поразки в фіналі кубка на початку травня «Динамо» не програє не лише «Шахтарю», але й будь-кому із суперників.

    У Прем’єр-лізі це четверта поспіль перемога киян, а загальна динамівська безпрограшна серія (включаючи літні спаринги) досягла 13 матчів.

    11 перемог та дві нічиї за період від восьмого травня донині.

    У номінації «Тренер туру» Хацкевич отримав середній бал 4,8, що виявилося найкращим результатом серед усіх його візаві.

    Зазначимо, що найкращим гравцем туру було визнано півзахисника «Динамо» Беньяміна Вербича.

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