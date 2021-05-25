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    Найкращий футбольний тренер Франції залишив команду-чемпіона

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    Крістоф Галтьє прийняв несподіване рішення - Найкращий футбольний тренер Франції залишив команду-чемпіона
    Крістоф Галтьє прийняв несподіване рішення
    Фото з відкритих джерел

    Наставник «Лілля» Галтьє привів клуб до перемоги в чемпіонаті країни

    Головний тренер «Лілля» Крістоф Галтьє оголосив про те, що йде у відставку. Про це він заявив в інтерв'ю виданню L'Equipe. У сезоні-2020/2021 французький фахівець привів «догів» до чемпіонства в Лізі 1.

    Нагадаємо, в матчі заключного, 38-го туру французької Ліги 1 «Лілль» на виїзді обіграв «Анже» з рахунком 2:1. Ця перемога дозволила підопічним Крістофа Галтьє стати чемпіонами Франції в сезоні-2020/2021. У 38 матчах першості «Лілль» набрав 83 очки і посів перше місце в турнірній таблиці Ліги 1, випередивши найближчого переслідувача – «ПСЖ» – на одне очко.

    Трійку призерів замкнув «Монако» (78). Саме ці клуби представлять Францію в наступному розіграші Ліги чемпіонів. «Ліон», набравши 76 очок, став четвертим. «Марсель» з 59 набраними очками фінішував п'ятим. Вони почнуть наступний єврокубковий сезон з групового етапу Ліги Європи. Шостим у Лізі 1 став «Ренн» (58). Він почне свій єврокубковий шлях з кваліфікації Ліги конференцій.

    «Лілль» вчетверте в історії виграв чемпіонат Франції. Раніше він перемагав у 1946, 1951 і 2011 роках.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Лілль»
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    Найкращий футбольний тренер Франції залишив команду-чемпіона