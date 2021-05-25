Новий футбольний сезон розпочнеться матчем «Динамо» – «Шахтар»

Планується, що матч за Суперкубок України пройде 24 липня

Новий сезон в українському футболі планують розпочати грою за Суперкубок країни між чемпіоном «Динамо» та другою командою Прем’єр-ліги «Шахтарем». Матч відбудеться 24 липня, а наступного дня пройдуть зустрічі першого туру чемпіонату. Про це повідомив виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.

«На даний момент сформовано проект рішення від клубів, який перебуває на етапі затвердження Виконавчим комітетом. Базова дата початку сезону – 24 липня. Саме тоді відбудеться матч за Суперкубок України. Вже наступного дня, 25 липня, розпочнеться чемпіонат. Виключення стосуватиметься лише учасників Суперкубка, «Динамо» та «Шахтаря». Поєдинки першого туру за участю цих команд будуть перенесені після консультації з самими клубами», – повідомив Дикий.

Щодо місця проведення поєдинку за Суперкубок, то із остаточним місцем в організації поки що не визначилися. Вибирають між Києвом і Одесою.

Також Дикий звернув на особливості нового сезону в українському футболі. Клуби мають заявити жіночі команди на новий сезон, а ось молодіжного чемпіонату України більше не буде.