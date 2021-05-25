«Шахтар» призначив нового головного тренера

Роберто Де Дзербі украв угоду з донецьким клубом на два роки

В новому сезоні з донецькою командою працюватиме Роберто Де Дзербі

Віце-чемпіон України донецький «Шахтар» отримав нового тренера. 25 травня команду очолив 41-річний італієць Роберто Де Дзербі. Він став 34-м головним тренером в історії клубу.

Роберто Де Дзербі народився в Брешії. Кар’єру гравця починав у молодіжній команді «Мілана». Виступав за «Монцу» (1998), «Падову» (1998–2000), «Авелліно» (2000–2001; 2008–2009), «Лекко» (2001–2002), «Фоджу» (2002–2004), «Ареццо» (2004–2005), «Катанію» (2005–2006), «Наполі» (2006–2008; 2009–2010), «Брешію» (2008), румунський «Клуж» (2010–2012) і «Тренто» (2013).

Кар'єра тренера: «Дарфо Боаріо» (2013–2014), «Фоджа» (2014–2016), «Палермо» (2016), «Беневенто» (2017–2018), «Сассуоло» (2018–2021).

Термін угоди «Шахтаря» та Де Дзербі розрахований на два роки. Разом із ним до тренерського штабу увійдуть три помічники, із якими він працював у «Сассуоло» – його попередньому клубі.

На посаді головного тренера Де Дзербі змінив португальця Луїша Каштру.

Тренери-іноземці «Шахтаря»

1999 рік: Анатолій Бишовець (Росія)

2002: Невіо Скала (Італія)

2003-2004: Бернд Шустер (Німеччина)

2004-2016: Мірча Луческу (Румунія)

2016-2019: Паулу Фонсека (Португалія)

2019-2021: Луїш Каштру (Португалія)

2021- : Роберто Де Дзербі (Італія)