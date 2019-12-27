Українські фігуристи з’явилися на афішах Зимових юнацьких олімпійських Ігор



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Український дует завжди радує яскравими виступами

Фото Марії Голубцової та Кирила Білоброва прикрасили анонс змагань у Лозанні

З 9 по 22 січня 2020 року в Лозанні (Швейцарія) відбудуться ІІІ зимові Юнацькі Олімпійських ігри, де Україну представлятимуть 39 спортсменів, які боротимуться за нагороди у 12 видах. Напередодні старту оркомітет розпочав звлротній відлік до юнацької Олімпіади, і на одному з плакатів, який сповіщає що до старту змагань лишилося два тижні розмістив фото українських фігуристів - Марії Голубцової та Кирила Білоброва. На минулих Іграх в Ліллехаммері-2016 наш танцювальний дует хоча і не став призером, але запам'ятався вболівальникам і суддям своїм яскравим виступом, посівши у підсумку сьоме місце юнацької олімпіади.

Та сама афіша з українськими фігуристами

На ЮОІ в Лозанні Україну в фігурному катанні представить п’ятеро спортсменів: Кокура Андрій - одиночне катання, Нестерова Софія та Даренський Артем- парне катання, Чернявська Анна та Муратов Олег - танці на льоду.