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    Українські фігуристи з’явилися на афішах Зимових юнацьких олімпійських Ігор

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    Український дует завжди радує яскравими виступами - Українські фігуристи з’явилися на афішах Зимових юнацьких олімпійських Ігор
    Український дует завжди радує яскравими виступами

    Фото Марії Голубцової та Кирила Білоброва прикрасили анонс змагань у Лозанні

    З 9 по 22 січня 2020 року в Лозанні (Швейцарія) відбудуться  ІІІ зимові Юнацькі Олімпійських ігри, де Україну представлятимуть 39 спортсменів, які боротимуться за нагороди у 12 видах. Напередодні старту оркомітет розпочав звлротній відлік до юнацької Олімпіади, і на одному з плакатів, який сповіщає що до старту змагань лишилося два тижні розмістив фото українських фігуристів - Марії Голубцової та Кирила Білоброва. На минулих  Іграх в Ліллехаммері-2016 наш танцювальний дует хоча і не став призером, але запам'ятався вболівальникам і суддям своїм яскравим виступом, посівши у підсумку сьоме місце юнацької олімпіади.

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    Та сама афіша з українськими фігуристами

    На ЮОІ в Лозанні Україну в фігурному катанні представить п’ятеро спортсменів: Кокура Андрій  - одиночне катання, Нестерова Софія та Даренський Артем- парне катання, Чернявська Анна та Муратов Олег -  танці на льоду.

     Читайте також: Швеція перемогла чинних чемпіонів і продовжила вражаючий рекорд першостей світу з хокею
    Швейцарія Софія фігурне катання Юнацькі Олімпійські ігри
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