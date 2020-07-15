Найвідоміший з віцепрезидентів київського «Динамо» покине клуб



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Після здобуття «Динамо» Кубка України Євген Красников чи не вперше з'явився на публіці як представник клубу. І довго спілкувався з Олексієм Михайличенком світлина - Динамо від Шурика

Євгенові Красникову не вдалося знайти спільної мови з тренерськими штабами команди

Колишній спортивний директор харківського «Металіста» Євген Красников може покинути займаний нині пост віцепрезидента київського «Динамо» з трансферних питань.

Як повідомляє 1927.kiev.ua, ймовірна відставка 45-річного Красникова зі столичного клубу буде пов'язана з тим, що його робота не знайшла відгуку в системі «Динамо», де він не отримав належного впливу. Очікується, що після завершення поточного сезон в українській Прем'єр-лізі, Красников владнає всі деталі відставки керівництвом.

Раніше у пресі була інформація, що Красников не міг знайти спільної мови з попереднім тренером команди Олександром Хацкевичем. Латиноамериканських легіонерів Сідклея і Буено, яких привіз віце-президент, наставник ігнорував. Фактично, з людей, яких запрошував Красников, у «Динамо» заграв лише словенець Беньямін Вербіч.

Зі зміною тренера і приходом до керма команди Олексія Михайличенка ситуація не поліпшилася.