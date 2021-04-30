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    Кривдник Кличка Ф’юрі кинув виклик бійцю змішаних єдиноборств

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    Тайсон Ф'юрі втомився чекати на бій з Ентоні Джошуа - Кривдник Кличка Ф’юрі кинув виклик бійцю змішаних єдиноборств
    Тайсон Ф'юрі втомився чекати на бій з Ентоні Джошуа
    Фото з відкритих джерел

    Тайсон чекає на бій з Джошуа, але вже планує наступні поєдинки

    Чинний чемпіон світу з боксу у важкій ваговій категорії за версією WBC Тайсон Ф'юрі кинув виклик володареві поясу UFC у важкій вазі Френсісу Нганну.

    «Це для Френсіса Нганну та інших хлопців з UFC. Якщо хочеш урвати трохи від грошей Циганського Короля – ти знаєш, де мене знайти. Хочеш відчути міць Циганського короля? Я забезпечу це. У будь-який час, в будь-якому місці, де завгодно, сім днів на тиждень, ти, великий потворний мішок», – сказав Ф'юрі в відео, викладеному в його «твіттері».

    «Спочатку я розберуся з Джоном Джонсом, а потім прийду за Тайсоном Ф'юрі», – написав Нганну в своєму «твіттері».

    Раніше про бажання побитися з Нганну оголосив інший британський важкоатлет, Ділліан Уайт.

    Тайсон Ф’юрі завдав поразки Володимиру Кличко. Наразі британець має зустрітися в ринзі з Ентоні Джошуа, але конкретики в проведені поєдинку немає вже рік.

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    Теги: Володимир Кличко бокс Тайсон Ф'юрі
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