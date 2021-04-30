Кривдник Кличка Ф’юрі кинув виклик бійцю змішаних єдиноборств

Тайсон чекає на бій з Джошуа, але вже планує наступні поєдинки

Чинний чемпіон світу з боксу у важкій ваговій категорії за версією WBC Тайсон Ф'юрі кинув виклик володареві поясу UFC у важкій вазі Френсісу Нганну.

«Це для Френсіса Нганну та інших хлопців з UFC. Якщо хочеш урвати трохи від грошей Циганського Короля – ти знаєш, де мене знайти. Хочеш відчути міць Циганського короля? Я забезпечу це. У будь-який час, в будь-якому місці, де завгодно, сім днів на тиждень, ти, великий потворний мішок», – сказав Ф'юрі в відео, викладеному в його «твіттері».

«Спочатку я розберуся з Джоном Джонсом, а потім прийду за Тайсоном Ф'юрі», – написав Нганну в своєму «твіттері».

Раніше про бажання побитися з Нганну оголосив інший британський важкоатлет, Ділліан Уайт.

Тайсон Ф’юрі завдав поразки Володимиру Кличко. Наразі британець має зустрітися в ринзі з Ентоні Джошуа, але конкретики в проведені поєдинку немає вже рік.