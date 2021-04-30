Усику час готуватися до бою з Джошуа. Ф’юрі шукає собі суперника

Боб Арум не вірить у те, що Джошуа і Ф'юрі проведуть бій цього року

Об’єднавчого поєдинку в надважкій вазі, скоріше за все, не буде

Бою за звання абсолютного чемпіона у суперважкій вазі між Тайсоном Ф‘юрі та Ентоні Джошуа точно не буде у липні-серпні і, можливо, суперники не зустрінуться взагалі. Таку думку висловив промоутер, глава Top Rank Боб Арум.

«Саудівській Аравії будуть потрібні місяці, щоб зробити все необхідне для організації бою. Це не просто плата за місце проведення бою, саудівці висувають додаткові вимоги до трансляцій та іншим речам.

На те, щоб все це узгодити, можуть знадобитися місяці. Це може затягнутися до 2022 року.

Наскільки нам відомо, бій точно не відбудеться в липні або серпні. Цього літа обом боксерам треба провести свої бої, поки завершаться переговори про поєдинок на Близькому Сході. Ф’юрі дуже розлючений і шукає собі іншого суперника», – сказав Арум The Telegraph.

Раніше Арум заявив, що якщо бій Ф'юрі – Джошуа відкладуть до зимі, то з Ентоні має зустрітися Олександр Усик.

Промоутер Едді Хірн заявив, що контракт на бій Ф'юрі – Джошуа укладений. Проте цей серіал тягнеться вже рік.