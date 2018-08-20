Названа ймовірна дата бою Усика і Беллью



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тоні Беллью / Олександр Усик

На даний момент сторони ведуть активні переговори з приводу цього

Бій між абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі Олександром Усиком (15-0, 11 КО) і британцем Тоні Беллью (30-2-1, 20 КО) з великою часткою ймовірності пройде 10 листопада.

Про це повідомляє BoxingScene з посиланням на свої джерела.

На даний момент сторони ведуть активні переговори з приводу цього.

Практично точно відомо, що британець опуститься в крузервейт, щоб поборотися за чотири пояси чемпіона світу.

Раніше Беллью почав підготовку до бою з Усиком.

Раніше повідомлялося, що бій Усик - Беллью відбудеться 10 або 17 листопада в Великобританії, а Усик - Джошуа - в квітні 2019 го.

21 липня Усик став абсолютним чемпіоном світу, об'єднавши титули WBC / WBA / IBF / WBO завдяки впевненій перемозі над Муратом Гассієвим.

Джерело: xsport.ua