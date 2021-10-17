  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Названі найкращі легкоатлети року

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Карстен Вархольм першим у світі вибіг з 46 секунд на дистанції 400 метрів з бар'єрами - Названі найкращі легкоатлети року
    Карстен Вархольм першим у світі вибіг з 46 секунд на дистанції 400 метрів з бар'єрами
    Фото з відкритих джерел

    У жінок визнання отримала Сіфа Хассан, у чоловіків – Карстен Вархольм

    Європейська легкоатлетична асоціація назвала найкращих спортсменів року, що минає. У легкоатлетів сезон уже завершився, тож можна підбивати підсумки.

    Серед жінок найкращою стала дворазова олімпійська чемпіонка бігунка з Нідерландів Сіфа Хассан. На Олімпійських іграх-2020 у Токіо вона виграла два «золота», перемігши на дистанціях 5000 і 10 000 метрів, а також завоювала бронзу в забігу на 1500 метрів.

    До фінальної трійки номінанток входили також триразова олімпійська чемпіонка в метанні молота Аніта Влодарчик з Польщі та стрибунка, яка представляла Олімпійський комітет Росії, Марія Ласіцкене.

    8_18

    У чоловіків легкоатлетом року визнаний олімпійський чемпіон Токіо-2020 в бігу на 400 м з бар'єрами норвежець Карстен Вархольм. На іграх у Токіо він встановив світовий рекорд на цій дистанції, показавши результат 45,94 секунди, і поліпшивши своє ж досягнення на 0,76 c. Вархольм став першою в світі людиною, яка вибігла з 46 секунд на цій дистанції.

    Претендентами також були шведський стрибун з жердиною Арман Дюплантіс і бігун Ламонт Марселл Джейкобс з Італії.

    Читайте також:

    Теги: Олімпіада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Названі найкращі легкоатлети року