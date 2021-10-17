Названі найкращі легкоатлети року

Карстен Вархольм першим у світі вибіг з 46 секунд на дистанції 400 метрів з бар'єрами

У жінок визнання отримала Сіфа Хассан, у чоловіків – Карстен Вархольм

Європейська легкоатлетична асоціація назвала найкращих спортсменів року, що минає. У легкоатлетів сезон уже завершився, тож можна підбивати підсумки.

Серед жінок найкращою стала дворазова олімпійська чемпіонка бігунка з Нідерландів Сіфа Хассан. На Олімпійських іграх-2020 у Токіо вона виграла два «золота», перемігши на дистанціях 5000 і 10 000 метрів, а також завоювала бронзу в забігу на 1500 метрів.

До фінальної трійки номінанток входили також триразова олімпійська чемпіонка в метанні молота Аніта Влодарчик з Польщі та стрибунка, яка представляла Олімпійський комітет Росії, Марія Ласіцкене.

У чоловіків легкоатлетом року визнаний олімпійський чемпіон Токіо-2020 в бігу на 400 м з бар'єрами норвежець Карстен Вархольм. На іграх у Токіо він встановив світовий рекорд на цій дистанції, показавши результат 45,94 секунди, і поліпшивши своє ж досягнення на 0,76 c. Вархольм став першою в світі людиною, яка вибігла з 46 секунд на цій дистанції.

Претендентами також були шведський стрибун з жердиною Арман Дюплантіс і бігун Ламонт Марселл Джейкобс з Італії.