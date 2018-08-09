Названо дату старту «Лейкерс» Михайлюка в новому сезоні НБА



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Святослав Михайлюк

А першими в НБА 16 жовтня зіграють «Філадельфія» – «Бостон»

Стала відома дата стартового поєдинку «Лейкерс» українського захисника Святослава Михайлюка в дебютному для нього сезоні в НБА.

«Лейкерс» починатиме сезон на виїзді 18 жовтня проти «Портленда».

А першими в НБА 16 жовтня зіграють «Філадельфія» – «Бостон» та «Голден Стейт» – «Оклахома», повідомляють американські ЗМІ з посиланнями на інсайдерів у Лізі.

Раніше повідомлялося, що перед стартом сезону «Лейкерс» 10 та 12 жовтня зіграє з чинним чемпіоном «Голден Стейт».

«Лейкерс» обрав українця на останньому драфті НБА під 47-м номером.

Після кількох успішних матчів у Літній лізі «Лейкерс» уклав угоду з вихованцем «Черкаських Мавп».

Також до складу «Лейкерс» перейшов на правах вільного агента колишній форвард «Клівленда» Леброн Джеймс.