Названо дату старту «Лейкерс» Михайлюка в новому сезоні НБА
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А першими в НБА 16 жовтня зіграють «Філадельфія» – «Бостон»
Стала відома дата стартового поєдинку «Лейкерс» українського захисника Святослава Михайлюка в дебютному для нього сезоні в НБА.
«Лейкерс» починатиме сезон на виїзді 18 жовтня проти «Портленда».
А першими в НБА 16 жовтня зіграють «Філадельфія» – «Бостон» та «Голден Стейт» – «Оклахома», повідомляють американські ЗМІ з посиланнями на інсайдерів у Лізі.
Раніше повідомлялося, що перед стартом сезону «Лейкерс» 10 та 12 жовтня зіграє з чинним чемпіоном «Голден Стейт».
«Лейкерс» обрав українця на останньому драфті НБА під 47-м номером.
Після кількох успішних матчів у Літній лізі «Лейкерс» уклав угоду з вихованцем «Черкаських Мавп».
Також до складу «Лейкерс» перейшов на правах вільного агента колишній форвард «Клівленда» Леброн Джеймс.