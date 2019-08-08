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    Названо майбутню зарплату Лукаку в «Інтері»

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    Ромелу Лукаку - Названо майбутню зарплату Лукаку в «Інтері»
    Ромелу Лукаку
    FOX Sports

    Найближчим часом бельгійський форвард має укласти угоду з італійським клубом

    Бельгійський форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку зароблятиме в італійському «Інтері» 9 мільйонів євро на рік. Про це повідомляє Football Italia.

    Найближчим часом футболіст має укласти угоду з італійським клубом. Сума трансферу складе 80 мільйонів євро.

    Футболіст раніше вже приїхав до Мілану, аби пройти медобстеження та поставити підпис під угодою.

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