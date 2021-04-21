Стало відоме місце й дата бою між Джошуа та Ф’юрі

Джошуа і Ф'юрі, схоже, нарешті визначилися з датою і місцем зустрічі

Поєдинок пройде у Саудівській Аравії в липні або на початку серпня

Бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між британцями Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф’юрі пройде в Саудівській Аравії. Про це повідомив промоутер Боб Арум.

«Поєдинок Ф'юрі з Джошуа пройде в Саудівській Аравії. Він додав, що, найімовірніше, зустріч відбудеться в Джидді. У Саудівській Аравії вибирають з трьох дат – 24 липня, 31 липня, 7 серпня», повідомив 89-річний власник компанії Тор Rank.

Бій-реванш, за неофіційною інформацією, відбудеться в кінці року. В першому випадку боксери поділять гонорари порівну, а в другому чемпіону дістанеться 70%.

Тайсон востаннє виходив на ринг у лютому 2020 року, коли нокаутував Деонтея Уайлдера. Джошуа попередній раз бився в грудні минулого року. Тоді він достроково переміг Кубрата Пулєва.

Від того, коли команди боксерів підпишуть контракти на бій залежить призначення поєдинку між Олександром Усиком та Джозефом Джойсом за пояс тимчасового чемпіона за версією WBO. Переможець цього двобою, як передбачається, побореться за перемогу в бою з абсолютним чемпіоном.