Названо претенденток на участь у першому жіночому чемпіонаті з автоперегонів



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Бейтске Віссер

Пілотеси змагатимуться на болідах Формули-3 Tatuus T-318

Жіноча серія W опублікувала перелік із 55 претенденток, які можуть з’явитися на стартовій решітці з 18 місць першого сезону чемпіонату наступного року.

Чемпіонат, підтриманий колишнім гонщиком Ф1 Девідом Култхардом та відомим технічним гуру Ф1 Едріаном Ньюї, був анонсований в жовтні з призовим фондом у розмірі 1,5 мільйона доларів, і при цьому не має грошових вимог до майбутніх учасників.

На цей час заплановано провести шість етапів у 2019 році та використовувати версію боліда Ф3 Tatuus T-318.

Організатори говорять, що з ними зв'язалися «понад 100 заявників із 30 країн світу», з яких було створено поточний перелік.

Джерело: ua.Motorsport.com