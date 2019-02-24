НБА. «Атланта» Леня перемогла «Фінікс», «Детройт» Михайлюка - «Маямі»



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Однак це був не найкращий день для українців

У матчах регулярного чемпіонату НБА «Атланта» Олексія Леня здобула перемогу над «Фініксом» (120:112), «Детройт» Святослава Михайлюка розібрався з «Маямі» (119:96).

Лень провів на паркеті 13 хвилин і 12 секунд, за цей час зробив одну передачу і один підбір. Результативними діями українець не відзначився. Коефіцієнт корисності Олексія склав «-7».



Загалом Лень намагався закинути м'яч в корзину двічі, але обидва рази українець промахнувся.

Зазначимо, що український атакувальний захисник «Пістонз» Святослав Михайлюк не брав участі в матчі своєї команди, залишившись поза заявкою.

На даний момент «Детройт» перебуває в зоні плей-оф, займаючи 7 місце Східної конференції. «Атланта» йде на 12 сходинці. Наступний матч «Хоукс» проведуть 26 лютого проти «Х'юстон Рокетс», а «Пістонз» - проти «Індіани Пейсерс».



