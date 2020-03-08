НБА: Дублери приносять «Ворріорз» перемогу, Лень на маргінесі



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ви їх не знаєте, але хлопці роблять свою справу НБА

Огляд матчів НБА, що відбулися в ніч на 8 березня

«Шарлотт» – «Г’юстон» 108:99

Стартовий ривлк 20:0 вирішив доля всього матчу - без Вестрбурка, який відочивав, з такої ями «Рокетс» не змогли. Не допоміг оригінальний квадроупл-дабл від Гардена (30 очок+10 підбирань+14 асистів+10 втрат, 8/22 з гри, 2/11 з-за дуги)

«Клівленд» – «Денвер» 104:102

Матч фаворита сезону та аутсайдера вийшов неочікувано впертим і завершився перемогою андердога. Все вирішив ривок у клатчі 10:0 від господарів, Джамал Мюррей кидав на перемогу, але не влучив.

«Мемфіс» – «Атланта» 118:101

«Гоукс» закопали себе власноруч жахливими процентами з гри, а от у «Гріззліс» все у повному порядку Джа Морант зіграв шикарно 24+5+6, 8/12, 4/4, був гідний нього також і литвин Йонас Валанчюнас (27+17, 10/13).

«Голден Стейт» – «Філадельфія» 118:114

Стеф Каррі повернувся, але одразу пішов на лікарняний з грипом (кажуть, що то дійснр грип). Поки ж його не було - показували себе інші. Лі (24+6+3, 10/17, 3/8) і Паскалл (23+3+6, 8/12) затягнули «Ворріорз» у клатч, а там вже блок-шот Маркіза Крісса та впевнена гра сенсаційного Малдера (18, 5/10, 3/7 - від людини, що грає на 10-денному контракті) довели справу до перемоги.

«Детройт» – «Юта» 105:111

Михайлюк броскову частину роботи провалив й набрав лише 3 бали, був ліпшим у решті аспектив - 6 асистів, 5 підбирань, 2 перехоплення, але фактором то не стало.

«Портленд» – «Сакраменто» 111:123

У «Кінгз» повренувся Рішоун Голмс та забрав хвилини Алекса Леня, то отримав час лише у кінці гри, коли долю матчу вже було вирішено. Каліфорнійці перемагають прмямого суперника у боротьбі за плей-офф та продвожують гонитву.

Топ-5 моментів НБА 7 березня 2020 Автор: НБА

У наступному турі буде одразу 11 матчів і почнуться вони (увага) - о 21:00.