Капітан збірної України з баскетболу Пустовий розпочав новий сезон в Іспанії

Христина Жиренко
Христина Жиренко
Капітан збірної України з баскетболу Пустовий розпочав новий сезон в Іспанії
Пустовий (праворуч) відіграв 10 хвилин, набрав 3 очки, зібрав 3 підбирання, поставив 1 блок-шот при 1 втраті та 1 фолі

«Андорра» Пустового в першому турі програла «Мурсії» 64:95

Капітан чоловічої збірної України Артем Пустовий розпочав свій 11-й сезон у чемпіонаті Іспанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

«Андорра» Пустового в першому турі програла «Мурсії» 64:95. Артем Пустовий відіграв 10 хвилин, набрав 3 очки (1/3 двоочкові, 1/4 штрафні), зібрав 3 підбирання, поставив 1 блок-шот при 1 втраті та 1 фолі.

Олександр Ковляр дебютував у складі Будучності у Адріатичній лізі. Його команда програла Спартаку в овертаймі 93:97. Ковляр відіграв 27 хвилин, набрав 12 очок (3/4 двоочкові, 2/5 триочкові, 0/3 штрафні), зібрав 4 підбирання, віддав 6 передач при 1 втраті та 3 фолах.

Володимир Герун оформив дабл-дабл в переможному матчі Осаки проти НеоФенікса у чемпіонаті Японії – 85:69. Герун відіграв 27 хвилин, за які набрав 13 очок (2/6 двоочкові, 1/2 триочкові, 6/8 штрафні), зібрав 10 підбирань, віддав 2 передачі, зробив 4 перехоплення, 1 блок-шот при 4 фолах та 2 втратах.

В Латвійсько-естонській лізі Тарту Улікоол обіграв Кейлу КК 89:83. Владислав Сіннік провів на майданчику 11 хвилин, набрав 6 очок (3/5 двоочкові), зробив 3 підбирання при 2 фолах.

В другому дивізіоні Польщі Лодзь вдома поступився Спуйні 81:83. Олександр Антіпов провів на майданчику 36 хвилин, оформив дабл-дабл, набравши 17 очок (4/7 двоочкові, 1/5 триочкові, 6/6 штрафні), зібрав 10 підбирань, зробив 1 перехоплення при 2 фолах.

У другому матчі Зубри Білосток поступились Іновроцлаву 62:83. Євген Балабан зіграв 26 хвилин, набрав 8 очок (2/3 двоочкові, 0/3 триочкові, 4/5 штрафні), зібрав 11 підбирань, зробив 1 передачу, 1 перехоплення, 2 блок-шота при 1 втраті та 5 фолах.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

