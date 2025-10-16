Американський баскетболіст прийняв рішення покинути «Старий Луцьк»

«Старий Луцьк» повідомив, що гравець ухвалив рішення залишити команду, порушивши умови контракту

Американський легіонер «Старого Луцька» Кендрік Томпсон прийняв рішення залишити Україну, про що повідомив луцький клуб. Повідомляє «Главком».

«Старий Луцьк» повідомив, що гравець ухвалив рішення залишити команду, порушивши умови чинного контракту. Клуб дотримується своїх зобов’язань і діє відповідно до професійних стандартів.

Кендрік в трьох зіграних матчах набирав 22.3 очка, 2.0 підбирання, 2.3 передачі. Він є найрезультативнішим гравцем Суперліги старту сезону. Він був єдиним легіонером команди, яка стартувала з трьох поразок.

Цими вихідними «Старий Луцьк» зіграє у Дніпрі, де зустрінеться з «Харківськими Соколами» та «Черкаськими Мавпами».

Напередодні легіонер Дніпра Сі Джей Вільямсон залишив Україну у звʼязку з безпековою ситуацією.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.