Головна Спорт Новини
search button user button menu button

НБА повідомила деталі щодо запуску європейської ліги у 2027 році

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
НБА повідомила деталі щодо запуску європейської ліги у 2027 році
За даними L'Equipe, структура NBA Europe буде частково ґрунтуватися на моделі футбольної Ліги чемпіонів
фото: Reuters

У NBA Europe візьмуть участь 16 команд

У НБА уточнили деталі створення нового турніру – NBA Europe, запуск якого заплановано на 2027 рік. Про це інформує «Главком» з посиланням на L'Equipe.

Як повідомив директор ліги щодо Європи та Близького Сходу Джордж Айвазоглу, у змаганні візьмуть участь 16 команд: 12 постійних франшиз та чотири клуби, які проходитимуть через кваліфікацію з інших турнірів.

За даними L'Equipe, структура NBA Europe буде частково ґрунтуватися на моделі футбольної Ліги чемпіонів. Розглядається можливість участі двох клубів із Парижа, а серед потенційних учасників згадується баскетбольна команда ПСЖ.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

Теги: НБА баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нікола Йокіч очолив рейтинг найкращих гравців НБА
USA Today перед стартом сезону назвало 25 найкращих гравців НБА
2 жовтня, 16:46
У цьому сезоні 50% матчів чоловічої Суперліги буде показано в ефірі платформи Київстар ТВ
Перший тур баскетбольної Суперліги: розклад трансляцій
1 жовтня, 14:08
Дніпряни в номінальному домашньому матчі пропустили ривок суперника на старті гри
«Дніпро» припинив боротьбу у Кубку Європи ФІБА
28 вересня, 10:55
Владислава Волошина провела 12 матчів за національну збірну України
«Будівельник» підписав контракт з ексгравчинею збірної України з баскетболу
26 вересня, 17:57
В'ячеслав Бобров провів на майданчику 18 хвилин
Форвард збірної України з баскетболу Бобров дебютував за «Динамо» (Бухарест)
25 вересня, 10:31
Другий матч кваліфікаційного протистояння проти румунів «Дніпро» зіграє 27 вересня
«Дніпро» програв «Брашову» у першій грі кваліфікації Кубку Європи ФІБА
25 вересня, 09:41
Матео раніше працював в «Реалі», який звільнив його в кінці минулого сезону
Відбір на чемпіонату світу з баскетболу: суперник України визначився з новим тренером
22 вересня, 16:53
У складі збірної України в пре-кваліфікації чемпіонату світу Ковальов у серпні відіграв чотири матчі
Гравець збірної України з баскетболу продовжить карʼєру в Німеччині
22 вересня, 12:11
Йяму в минулому сезоні у складі другої команди «Баварії» у третьому дивізіоні місцевого чемпіонату PRO B зіграв 20 матчів
18-річний український баскетболіст підписав новий контракт з «Баварією»
15 вересня, 10:11

Новини

НБА повідомила деталі щодо запуску європейської ліги у 2027 році
НБА повідомила деталі щодо запуску європейської ліги у 2027 році
Жіноча збірна України з пляжного футболу зберегла місце в топ-3 світового рейтингу
Жіноча збірна України з пляжного футболу зберегла місце в топ-3 світового рейтингу
Український боксер отримав автомобіль за нагороду чемпіонату світу
Український боксер отримав автомобіль за нагороду чемпіонату світу
Збірна Азербайджану з футболу назвала склад на гру з Україною
Збірна Азербайджану з футболу назвала склад на гру з Україною
Володар «Золотого м'яча» очолив збірну Узбекистану з футболу
Володар «Золотого м'яча» очолив збірну Узбекистану з футболу
Ребров довикликав гравця «Шахтаря» на матчі України з Ісландією та Азербайджаном
Ребров довикликав гравця «Шахтаря» на матчі України з Ісландією та Азербайджаном

Новини

Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua