Сидоров набрав 18 очок у баскетбольній Лізі чемпіонів

Ілля Сидоров зіграв 22 хвилини і став найрезультативнішим в команді

Команди українських баскетболістів провели чергові матчі за свої клуби у Єврокубку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Олександр Ковляр зіграв за Будучность проти свого минулого клубу литовського Літкабелісу. Виграла нинішня команда українця 98:91. Ковляр зіграв 17 хвилин, набрав 5 очок (1/5 двоочкові, 1/2 триочкові), зібрав 1 підбирання, віддав 1 передачу, зробив 1 перехоплення при 2 фолах.

Шльонськ Айнарса Багатскіса вдома програв Венеції 92:104. Іссуф Санон за Шльонськ відіграв 20 хвилин, набрав 3 очка (0/5 двоочкові, 0/1 триочкові, 3/3 двоочкові), зібрав 3 підбирання, віддав 1 передачу, зробив 1 перехоплення при 3 втратах та 1 фолі.

Ще у вівторок Хапоель Єрусалим обіграв Аріс 103:76. Дмитро Скапінцев зіграв 5 хвилин, очок не набрав (0/2 двоочкові), зробив 1 підбирання.

У Лізі чемпіонів ВЕФ Рига мінімально програв Сольноку 76:77. Ілля Сидоров зіграв 22 хвилини і став найрезультативнішим в команді з 18 очками (3/4 двоочкові, 4/6 триочкові) при 2 втратах та 4 фолах. Ростислав Новицький провів на майданчику 29 хвилин, набрав 4 очки (1/3 двоочкові, 2/4 штрафні), зібрав 4 підбирання, віддав 1 передачу, зробив 1 перехоплення, поставив 3 блок-шоти при 2 втратах та 3 фолах.

В іншому матчі Ліги чемпіонів Сабах програв французькому Шалону 71:84. Андрій Войналович відіграв 25 хвилин, набрав 9 очок (3/5 двоочкові, 0/4 триочкові, 3/3 штрафні), зробив 2 підбирання, 2 передачі, 1 перехоплення, 1 блок-шот при 3 фолах та 3 втратах.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.