Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Сидоров набрав 18 очок у баскетбольній Лізі чемпіонів

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Сидоров набрав 18 очок у баскетбольній Лізі чемпіонів
ВЕФ Рига Сидорова мінімально програв Сольноку 76:77

Ілля Сидоров зіграв 22 хвилини і став найрезультативнішим в команді

Команди українських баскетболістів провели чергові матчі за свої клуби у Єврокубку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Олександр Ковляр зіграв за Будучность проти свого минулого клубу литовського Літкабелісу. Виграла нинішня команда українця 98:91. Ковляр зіграв 17 хвилин, набрав 5 очок (1/5 двоочкові, 1/2 триочкові), зібрав 1 підбирання, віддав 1 передачу, зробив 1 перехоплення при 2 фолах.

Шльонськ Айнарса Багатскіса вдома програв Венеції 92:104. Іссуф Санон за Шльонськ відіграв 20 хвилин, набрав 3 очка (0/5 двоочкові, 0/1 триочкові, 3/3 двоочкові), зібрав 3 підбирання, віддав 1 передачу, зробив 1 перехоплення при 3 втратах та 1 фолі.

Ще у вівторок Хапоель Єрусалим обіграв Аріс 103:76. Дмитро Скапінцев зіграв 5 хвилин, очок не набрав (0/2 двоочкові), зробив 1 підбирання.

У Лізі чемпіонів ВЕФ Рига мінімально програв Сольноку 76:77. Ілля Сидоров зіграв 22 хвилини і став найрезультативнішим в команді з 18 очками (3/4 двоочкові, 4/6 триочкові) при 2 втратах та 4 фолах. Ростислав Новицький провів на майданчику 29 хвилин, набрав 4 очки (1/3 двоочкові, 2/4 штрафні), зібрав 4 підбирання, віддав 1 передачу, зробив 1 перехоплення, поставив 3 блок-шоти при 2 втратах та 3 фолах.

В іншому матчі Ліги чемпіонів Сабах програв французькому Шалону 71:84. Андрій Войналович відіграв 25 хвилин, набрав 9 очок (3/5 двоочкові, 0/4 триочкові, 3/3 штрафні), зробив 2 підбирання, 2 передачі, 1 перехоплення, 1 блок-шот при 3 фолах та 3 втратах.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

Теги: Ілля Сидоров баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суми виграшів за матчами НБА зі злитою інформацією становлять десятки мільйонів доларів
У США прокуратура опублікувала обвинувальний висновок у справі про незаконні ставки на матчі НБА
27 жовтня, 13:11
Характер ушкодження не дозволить Дарії повернутися на майданчик до завершення поточного сезону
Дубнюк отримала серйозну травму та не допоможе збірній України з баскетболу
23 жовтня, 12:41
Михайлюк провів на паркеті 24 хвилини
Михайлюк набрав дев'ять очок у матчі НБА
23 жовтня, 11:24
Ростислав Новицький відіграв 33 хвилини, набрав 16 очок
Новицький набрав 16 очок у Латвійсько-естонській лізі
22 жовтня, 14:04
«Ми дякуємо Сі Джею за співпрацю і бажаємо успіху в подальшій карʼрі», – йдеться у заяві «Дніпра»
Баскетболіст «Дніпра» через безпекову ситуацію покинув Україну
14 жовтня, 19:19
Шульга набрав 2 очки (2/2 штрафні), зібрав 2 підбирання, віддав 2 передачі при 1 втраті та 1 фолі
Шульга зіграв п'ять хвилин та набрав два очки у передсезонному матчі НБА
13 жовтня, 10:40
Новицький відіграв 27 хвилин у поєдинку з клубом АЕК
Новицький набрав 10 очок у матчі баскетбольної Ліги чемпіонів
8 жовтня, 10:45
Нікола Йокіч очолив рейтинг найкращих гравців НБА
USA Today перед стартом сезону назвало 25 найкращих гравців НБА
2 жовтня, 16:46
У цьому сезоні 50% матчів чоловічої Суперліги буде показано в ефірі платформи Київстар ТВ
Перший тур баскетбольної Суперліги: розклад трансляцій
1 жовтня, 14:08

Новини

Організатори Олімпіади-2026 представили дизайн п'єдесталу пошани
Організатори Олімпіади-2026 представили дизайн п'єдесталу пошани
Сидоров набрав 18 очок у баскетбольній Лізі чемпіонів
Сидоров набрав 18 очок у баскетбольній Лізі чемпіонів
Гендиректор Олімпійського комітету Росії потрапив у базу «Миротворця»
Гендиректор Олімпійського комітету Росії потрапив у базу «Миротворця»
Є гравці «Мілана» та «Барселони». Визначився склад збірної України U-16 на матчі з Італією
Є гравці «Мілана» та «Барселони». Визначився склад збірної України U-16 на матчі з Італією
Українські клуби розпочали боротьбу у Лізі чемпіонів з футзалу
Українські клуби розпочали боротьбу у Лізі чемпіонів з футзалу
Лікарі діагностували смерть мозку у волейболіста з Ірану, який отримав удар струмом у басейні
Лікарі діагностували смерть мозку у волейболіста з Ірану, який отримав удар струмом у басейні

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua