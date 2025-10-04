Баскетболіст з США, якому загрожує страта в Індонезії, дав перше інтерв'ю після арешту

Шоу заявив, що зробив дурну помилку

Американський баскетболіст Джаред Шоу вперше дав інтерв'ю після арешту у травні цього року. Про це інформує «Главком» з посиланням на The Guardian.

Шоу грав в індонезійській баскетбольній лізі за «Тангеранг Хокс». Його заарештувала поліція в аеропорту за імпорт 132 жувальних цукерок, які містили канабіс. Згідно з законами Індонезії, за такий злочин йому загрожує тривалий тюремний термін або страта.

«Я приймаю канабіс як ліки. У мене запальне захворювання – хвороба Крона. Воно невиліковне. Крім канабіса, немає інших ліків, які б позбавили мене від болю в животі», – заявив Шоу.

Він також зазначив, що зробив дурну помилку.

«Мені кажуть, що я проведу решту життя у в'язниці через це. Я ніколи не проходив через щось подібне. У перші два місяці після арешту я був на самому дні і в похмурому стані. Я відчував себе безпорадним і самотнім. Я не хотів знову прокидатися. Мені щойно виповнилося 35 років, але я все ще почуваюся молодим. Я із задоволенням продовжив би свою баскетбольну кар'єру», – розповів Шоу.

