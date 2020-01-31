НБА змінила формат Матчу зірок для вшанування пам’яті Кобі Браянта



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Матч зірок НБА 2020 року НБА

Легендарний баскетболіст НБА загинув 26 січня в авіакатастрофі

НБА повідомила про зміну формату Матчу зірок-2020 для вшанування пам’яті легендарного Кобі Браянта, який загинув 26 січня в авіакатастрофі.

Перші три чверті матчу починатимуться за рахунку 0:0. Визначатимуться переможці кожної чверті. Перед заключною вимкнуть відлік часу. До загальної суми очок команд додадуть 24 – ігровий номер Браянта.

Тобто, якщо перед початком заключної чверті загальний рахунок буде 100:90, то переможе команда, яка першою набере 124 очка.

Перед початком матчу команди оберуть благодійні фонди, в які перераховуватимуть призові. Переможець чверті перекаже на благодійність 100 тисяч доларів. Переможець матчу – 200 тисяч.

Кобі Браянт загинув 26 січня в авіакатастрофі на власному гелікоптері разом з 13-річною донькою Джинною.