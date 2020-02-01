Олстар Суперліги 2020 - Легіон переміг збірну українців

Олстар баскетбольної Суперліги: Легіонери здолали аборигенів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У камерній атмосфері у Києві пройшов Олстар-вікенд Української Суперліги

Подія, шо мала показати український баскетбол у всій красі, відбувалася у Палаці спорту у суботу, 1 лютого. Попри те, що час проведення заходу був доволі зручним, а Суперліга зібрала найкращих - глядачі в основній масі Олстар проігнорували, про що свідчили порожні місця на трибунах й так не дуже великої арени, втім найвідданіші вболівальники з числа знайомих та родичів баскетболістів на гру прийшли. Й не пожалкували.

Матч Зірок Суперліги-2020. Київ, Палац спорту

Зірки України - Зірки Легіону 119:126 (25:37, 36:31, 29:29, 29:29)

Зірки України: Марченко 2, Луценко 5 + 10 підбирань + 6 передач + 5 перехоплень, Войналович 10, Онуфрієв 4, Конате 14 - старт; Близнюк 11 + 4 передачі - 4 втрат, Лукашов 6 + 5 підбирань + 4 передачі, Пустозвонов 22 + 5 підбирань + 6 передачі, Корнієнко 14 + 8 підбирань, Петров 9 + 6 підбирань + 6 передач, Мироненко 8 + 5 передач, Фесенко 14

Зірки Легіону: Дугат 14 + 8 підбирань + 9 передач, К. Пітерсон 16 + 9 підбирань + 11 передач - 5 втрат, Хілл 8, Хаджифейзовіч 8 + 4 передачі, Р. Браун 4 + 5 підбирань - старт; Мессі 16 + 10 підбирань + 4 передачі, Д. Райт 16, Салліван 14 + 6 підбирань, Маєрс 2, Д. Террелл 8 + 5 передач, Делван Грем 10 + 6 підбирань, Б. Рендольф 10 + 6 передач

Вони побачили свято атакуючого баскетболу, в якому збірна легіонерів під керівництвом наставника «Прометея Карліса Мужнієкса та киянина Айнарса Багатскіса з рахунком 126:119 перемагла збірну українських гравців, шо грали під орудою Дениса Журавльова та Віталія Степановського.. Як виявилось, вирішальною стала перша чверть, яку аборігени програли з різницею у 12 балів. Цього гандікапу виявилось достатьньо для фінальної перемоги Легіону у доволі яскравій та конкурентній грі.

MVP Олстару-2020 став гравець «Дніпра» Генрі Дугат, який зіграв дуже ефективно та був близький до тріпл-даблу - 14 балів, 8 підбирань та 9 передач.

Українці взяли реванш у конкурсах. Так, Макс Пустозвонов з «Київ-Баскета» у конкурсі дальніх кидків здолав тимчасового одесита Брюса Мессі, Павло Крутовус («Київ-Баскет») виявився кращим данкером за гравця «Миколаєва» Квентіна Петерсона, а Максим Луценко з «Миколаєва» обійшов у конкурсі майстерності згаданого вище Мессі. Переможець отримав чек на 25 000 гривень, що в еквіваленті дорівнює 1 тисячі доларів США.

До речі, для Пустозвонова цей матч став особливим - і не лише через покращення статків - у перерві він освічився своїй дівчині та вручив їй каблучку.

Але відео цього моменту та інших яскравих епізодів Олстару ви не побачите - ролік на ютюбі забанили за порушення авторських прав((((

Нагадаємо, що за два тижні у Чикаго пройде свій Олстар-вікенд - в ньому зіграють гравці НБА. Цього року у ньому візьме участь представник України та Суперліги - Святослав Михайлюк, більш відомий як «Сві». Він представить команду легіонерів у матчі молодих зірок.