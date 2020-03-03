НБА: Янніс у кризі - «Маямі» знімають скальп з лідера (відео)



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Що, не пішло? (с) НБА

Огляд матчів НБА, що відбулись в ніч на 3 березня

«Нью-Йорк» – «Г’юстон» 125:123

Номінальний центр «Рокетс» Джеймс Гарден виграв стартовий спірний у майже центра «Нікс» Таджа Гібсона, а далі посалось щось незрозуміле - господарі паркети улетіли у відрив, який тільки зростав. Гарден злився й закидував цеглинами. В останній чверті гонитва завела команди у клатч, Гарден знову не влучив, Рендл зібрав всі підбирання, Нілікіна не дав врятувати матч Вестбруку, а новачок Ар Джей Баррет (27 очок+5 підбирань+5 передач, 10/18 з гри, 3/8 дальні) був невблаганний. «Нікс» перемогли «Г’юстон» вперше з 2015 року - щасливою стала дев’ята спроба.

На рахунку г’юстонських зірок 35+8+4 перехвата, 8/22, 3/13 від Гардена та 24+9, 9/19 від Вестбрука

«Маямі» – «Мілвокі» 105:89

«Гіт» стали єдиною командою, що перемогли лідера сезону двічі. Флоридці вдало засушили гру й не дозволили супернику вийти з сотні, між іншим - це друга така гра для «Бакс» поспіль, чого не було вже два роки.

Янніс Адетокумбо (13+15, 6/18, 0/4) не виблискував, а суперник показав себе з кращого боку - Батлєр (18+6+7, 7/14), Краудер (18+4+4, 6/10, 5/9), Адебайо (14+13+5+3 блоки).

«Орландо» – «Портленд» 107:130

Сі Джей Макколлум зіграв просто геніально - 41+5+5, 14/24, 6/12 - й фактично три чверті один тягнув лямку проти Вучевіча (30+11, 12/24, 3/7), Росса (23, 7/15, 4/11) та інших флоридців. У четвертій чверті несподівано в нього намалювався помічник - Трент набрав 14 очок майже поспіль (всього – 24, 9/16, 4/6) й приніс орегонцям впевнену перемогу.

«Чикаго» – «Даллас» 109:107

Дончіч (23+5+9) повернувся й бадьоро почав, але «Буллз» дали бій. Долю рівного матчу вирішили останні секунди, коли Венделл Картер забив штрафні, а Лука не влучив баззер з середини поля.

«Атланта» – «Мемфіс» 88:127

У «Гокс» не полетіло й не було плана Б, а «Гріззліс» все зробили правильно й вже на другу половину матчу виставили резервний склад, оскільки долю гри вже було вирішено.

«Сан-Антонио» – «Индиана» 111:116

«Кливленд» – «Юта» 113:126

Огляд матчів НБА 2 березня Автор: НБА

В ніч на середу, 4 березня, в НБА зіграють 8 матчів