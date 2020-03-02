НБА: Лень стає запорукою перемоги над командою Михайлюка



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Надкорисний Лень у грі Detroit Pistons

Огляд матчів 1 березня в Національній баскетбольній асоціаціі

«Кліпперс» – «Філадельфія» 136:130

Обов’язки першої зірки за відсутності Ембіїда та Сіммонса взяв не Тобаяс Гарріс 25 очок+4 підбирання+4 асисти (11/21 з гри, 3/7 - дальні), а людина, про яку ви зараз вперше почуєте. Такий собі Шейк Мілтон набив 39 очок з неймовірним процентом - 14/20, 7/9. Втім, цього все одно виявилось замало для перемоги. Справа в тому, що й «Кліпперс» були у повному порядку. Вдруге в історії й вперше з 1989 року одразу четверо гравців однієї команди набрали по 24+ кожен: Ленард (30, 10/20, 2/5), Джордж (24, 8/13, 4/8), Харрелл (24, 7/12) та Вільямс (24, 8/12, 3/4).

«Новий Орлеан» – «Лейкерс» 114:122

Нова зустріч ЛеБрона (34+12+13, 14/21, 3/5) та Зайона 35+7, 12/16) виправдала сподівання - обидва гравці показали усе, що можуть на данний час, ну, а перемогли більш досвідчені.

«Денвер» – «Торонто» 133:118

Йокіч оформив 40-й свій трипл-дабл (23+18+11, 8/11), а денверці не мали жодних проблем з чемпіонами.

«Сакраменто» – «Детройт» 106:100

Олексій Лень знову зіграв корисно (8+13+5 блоків), а його нова команда знову перемогла «Детройт» Михайлюка. Черкащанин нарешті зіграв добре - 14+6, але перемогти мав хтось один. Доля та вірна рука ДеАрона Фокса (23+7, 7/16) свій вибір зробили, колі за 13 секунд останній закинув вирішальний м’яч.

«Шарлотт» – «Мілвокі» 85:93

Янніс Адетокумбо набив 41+20+6 (17/28) та власноруч приніс своїй команді перемоги у клатчі, де набрав усі 7 очок «Бакс», «Горнетс» за ті самі три хвилини забили лише 2.

«Голден Стейт» – «Вашингтон» 110:124

«Міннесота» – «Даллас» 91:111

Огляд матчів НБА 1 березня 2020 Автор: НБА





В ніч на понеділок, 3 березня в НБА будуть зіграні 7 матчів.