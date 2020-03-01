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    НБА: Вестбрук веде «Рокетс» до перемоги

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    Народження героя - НБА: Вестбрук веде «Рокетс» до перемоги
    Народження героя
    Прес-служба БК «Г'юстон Рокетс»

    Огляд матчів НБА в останній день зими - 29 лютого 2020

    «Бостон» – «Г'юстон» 110:111 ОТ

    У головному матчі дня не обійшлося без овертайму. «Рокетс» могли до цього не доводити, але у клатчі послідовно припустился кількох помилок - а Джейлен Браун довів, що має сталеві нерви, коли влучив дальній і перевів гру в овертайм. Те саме він міг робити й в додатковий час, але вже тут схибив.

    Найбільш валідним гравцем матчу став Рассел Вестрбук  (41 очок+8 підбирань +5 перехоплень, 16/27 з гри), а у господарів варто відзначити Тейтума (32+13+5), Смарта (26+5+7+4) та все того ж Брауна (22+5+3).

    Геройства Вестбрука у матчі з Бостоном
    Автор: NBA

    «Сан-Антоніо» – «Орландо» 114:113

    Героєм зустрічі став скромний Брін Форбс, що на останній хвилині забив триочковий, чим поховав надії гостей на порятунок.

    «Мемфіс» – «Лейкерс» 105:88

    «Лейкерс» зіграли, мабуть, свій другий найгірший матч в сезоні (перший - січнева ганьба у Бостоні) та довели вкотре, що навіть на сонці бувають плями.

    Феноменально матч провели Джа Морант (27+6+14, 10/16, 4/6) та Йонас Валанчюнас 22+20, 10/15). Цього для перемоги над фаворитом сезону виявилось достатньо.

    Джа Морант ховає Лейкерс
    Автор: НБА

    «Маямі» – «Бруклін» 116:113

    «Атланта» – «Портленд» 129:117

    Трей Янг вкотре зіграв корисно (25+15 передач), адресати його асистів не підвели - Хуертер (19, 6/10, 3/7), Хантер (22, 8/13, 6/9) і Коллинз (24+10, 9/14, 3/5), а от у гостей за всіх віддувався Макколлум – 25+5+5 (14/26, 3/9), але цього було замало.

    «Нью-Йорк» – «Чикаго» 125:115

    «Клівленд» – «Індіана» 104:113

    «Фінікс» – «Голден Стейт» 99:115

    Ендрю Віггінс нарешті припинив свою ганебну серію з 20 поспіль поразок, почату ще коли він був у «Міннісоті», хоча легко міг її подовжити, адже «Уорріорз» програвали цілих 18 очок, але якимось дивом змогли не просто перемогти, а зробити це переконливо.

    У неділю, 1 березня, та всю наступну ніч (звісно, за українським часом) в НБА будуть грати - 7 матчів у 5 штатах.
    баскетбол НБА Лос-Анджелес Лейкерс Расселл Вестбрук «Г’юстон Рокетс»
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