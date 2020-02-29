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    НБА: українські баскетболісти Михайлюк та Лень допомогли своїм клубам перемогти (відео)

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    Святослав Михайлюк вийшов у стартовому складі - НБА: українські баскетболісти Михайлюк та Лень допомогли своїм клубам перемогти (відео)
    Святослав Михайлюк вийшов у стартовому складі
    NBA.com

    Наші гравці зіграли вельми ефективно

    Команди обох українських представників у Національній баскетбольній асоціації здобули перемоги в матчах регулярного чемпіонату. Які відбулися в ніч з п’ятниці на суботу за київським часом.

    «Детройт Пістонс» перемогли на виїзді 113:111 «Фінікс Санс». Українець Святослав Михайлюк вийшов у складі переможців у стартовому складі і набрав у зустрічі 13 очок.

    Центровий «Сакраменто Кінґз» Олексій Лень натомість відзначився шістьма очками і сімома підбираннями. Його команда переграла на виїзді 104:101 «Мемфіс Ґрізліз».

    Наразі «Детройт» після 61-го матчу має 20 перемог і посідає в Східній конференції 12-те місце. «Сакраменто» в Західній конференції 11-й. У «королів» - 25 перемог.

     Читайте також: Михайлюк прокоментував особисті перспективи в НБА
    баскетбол НБА Олексій Лень Святослав Михайлюк Мемфіс Ґрізліс Детройт Пістонс «Сакраменто Кінґз» «Фінікс Санс»
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