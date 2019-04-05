Не симуляція: за підсумками бою проти Гвоздика Енґумбу госпіталізований



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Дуду Енґумбу може завершити кар'єру Luckypunch.net

Суперникам Олександра якось зовсім не щастить

Французький напівтяж Дуду Енґумбу (38-9, 14 КО), який в бою проти чемпіона світу WBC Олександра Гвоздика з України (17-0, 14 КО) отримав травму ноги, вже повернувся додому і зараз знаходиться в госпіталі.

Енґумбу буде проведена спеціальна ультразвукова терапія, за підсумками якої стане зрозумілою ситуація з ногою.

Сам боксер вважає, що він орієнтовно через шість тижнів зможе повернутися до тренувань і тоді зрозуміє, чи продовжуватиме кар'єру.

Нагадаємо, що після бою Гвоздик запідозрив суперника в симуляції.

Попередній опонент Олександра, 41-річний канадець Адоніс Стівенсон, програвши бій нокаутом, потрапив до лікарні з інсультом. Тривалий час життя багаторічного чемпіона знаходилося під загрозою. Зараз він вчиться ходити і говорити.

Джерело: Luckypunch.net