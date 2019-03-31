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    Гвоздик має сумніви, що його суперник травмувався і сказав, з ким зустрінеться в наступному бою

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    У голому останку все гаразд - Олександр гвоздик зберіг титул і додав перемогу нокаутом - Гвоздик має сумніви, що його суперник травмувався і сказав, з ким зустрінеться в наступному бою
    У голому останку все гаразд - Олександр гвоздик зберіг титул і додав перемогу нокаутом
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    Олександр розчарований добровільним захистом чемпіонського пояса

    31-річний українець Олександр Гвоздик (17-0, 14 КО) здобув перемогу технічним нокаутом в п'ятому раунді після відмови француза Дуду Енґумбу (38-9, 14 КО) продовжувати бій і захистив титул чемпіона світу за версією WBC у напівважкій вазі.

    Правда, сама перемога Олександра не вдовольнила. Дуду знявся через травму, що змусило українця сумніватися.

     Гвоздик – Енґумбу: повне відео бою, в якому українець захистив титул чемпіона світу

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    «Чесно кажучи, не знаю, що сталося в тому епізоді, - сказав Гвоздик після бою в ефірі телеканалу «Інтер». – Не помітив, щоб серйозне щось сталося. Можливо, хлопець просто приїхав відбути номер. Не знаю. Звичайно, хотілося, щоб бій склався інакше – провести більше раундів. На початку бою була деяка нервозність, тому хотілося більше часу провести в рингу.

    Не хотів кидатися на амбразуру в перших же раундах, бажав відчути суперника. У нього не спритний стиль трохи. Коли я почав знаходити свій темп і розуміти, що з ним робити – все закінчилося. Напевно, фани розчаровані, але так вийшло.

    Що далі? Налаштовувався максимально на свого опонента. Наступним боєм повинен бути обов'язковий захист проти Маркуса Брауна. Але може бути і уніфікація титулів. Подивимося, як вирішать промоутери. Скільки боїв проведу ще в тому році? Якщо таких як цей, то готовий і десять провести. Хотілося б ще два. А там подивимося».

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