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    Тенісний Кубок Федерації: українки перемогли Болгарію і ще сподіваються стати першими

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    Марта Костюк і Надія Кіченок зберегли українські шанси на перше місце - Тенісний Кубок Федерації: українки перемогли Болгарію і ще сподіваються стати першими
    Марта Костюк і Надія Кіченок зберегли українські шанси на перше місце
    Федерація тенісу України

    Перемогу нашій команді принесла парна зустріч

    Збірна України здобула свою першу перемогу в рамках Євро-Африканської зони Кубка Федерації з тенісу.

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    Щойно в Зеленій Ґурі (Польща) наші дівчата здолали з рахунком 2:1 болгарок.

    Після перемоги Марти Костюк над Ізабеллою Шініковою і поразки Катерини Козлової від Вікторії Томової доля матчу вирішувалася в парному протистоянні.

    Як і за день до того проти шведок, на цей раз наш дует склали Марта Костюк і Надія Кіченок, тоді як болгарки грали тими ж людьми, що й у одиночному розряді. В підсумку українки перемогли Шінікову й Томову у двох сетах - 6:0, 7:6(0).

    Матч тривав годину і шість хвилин.

    Таким чином, після поразки в стартовому матчі від шведок Україна здобула першу перемогу в квартеті В і ще зберігає шанси на перше місце. Але для цього треба сподіватися, що в одному з двох своїх поєдинків програє Швеція. Наразі скандинавки грають вирішальну парну зустріч з естонками. У цій грі триває третій сет.

    Завершить груповий турнір збірна України поєдинком проти естонок. 

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    теніс Надія Кіченок Збірна України Марта Костюк
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