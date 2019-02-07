Тенісний Кубок Федерації: українки перемогли Болгарію і ще сподіваються стати першими



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Марта Костюк і Надія Кіченок зберегли українські шанси на перше місце Федерація тенісу України

Перемогу нашій команді принесла парна зустріч

Збірна України здобула свою першу перемогу в рамках Євро-Африканської зони Кубка Федерації з тенісу.

Щойно в Зеленій Ґурі (Польща) наші дівчата здолали з рахунком 2:1 болгарок.

Після перемоги Марти Костюк над Ізабеллою Шініковою і поразки Катерини Козлової від Вікторії Томової доля матчу вирішувалася в парному протистоянні.

Як і за день до того проти шведок, на цей раз наш дует склали Марта Костюк і Надія Кіченок, тоді як болгарки грали тими ж людьми, що й у одиночному розряді. В підсумку українки перемогли Шінікову й Томову у двох сетах - 6:0, 7:6(0).

Матч тривав годину і шість хвилин.

Таким чином, після поразки в стартовому матчі від шведок Україна здобула першу перемогу в квартеті В і ще зберігає шанси на перше місце. Але для цього треба сподіватися, що в одному з двох своїх поєдинків програє Швеція. Наразі скандинавки грають вирішальну парну зустріч з естонками. У цій грі триває третій сет.

Завершить груповий турнір збірна України поєдинком проти естонок.