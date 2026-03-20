Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Одноклубник екслідера «Шахтаря» зазнав жахливої травми на полі

Антон Федорців
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Марлон під час офіційної презентації у новій команді
фото: ФК «Греміо»

Оборонець бразильського гранда надовго потрапив у лазарет

Фулбек бразильського «Греміо» Марлон зламав ногу в єдиноборстві під час поєдинку чергового туру Серії A проти «Віторії» із Салвадора. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Приголомшливий епізод стався у другому таймі протистояння. Марлон зіштовхнувся з хавбеком «Віторії» Каїке Гонсалвешом. Моторошні наслідки травми стали відомі відразу – щиколотка оборонця «мушкетерів» неприродно вигнулася.

Інцидент неабияк вразив не тільки вболівальників на трибунах. Важко травму Марлона пережили одноклубники та суперники бразильця. Зокрема, колишній лідер донецького «Шахтаря» Вілліан не стримував сліз.

«Греміо» підтвердив складний характер травми Марлона. У нього діагностували перелом правої щиколотки. Незабаром оборонця прооперують, а терміни відновлення фулбека «мушкетерів» складуть щонайменше п'ять місяців.

Марлон лише взимку перебрався до «Греміо» на постійній основі. У попередньому сезоні він виступав за «мушкетерів» на правах оренди. «Крузейро» з Белу-Орізонті отримав за нього 3,5 млн євро. Після трансферу цьогоріч фулбек встиг зіграти 13 поєдинків у всіх турнірах (один гол, один асист).

До слова, раніше нападник «Сантоса» Неймар не потрапив до збірної Бразилії на прийдешні поєдинки. Головний тренер Карло Анчелотті здебільшого поклався на легіонерів. Із чемпіонату Бразилії до збірної запрошення отримали лише четверо футболістів.

Нагадаємо, нещодавно бразильські гранди отримали 23 червоні картки на двох. Інцидент стався у фіналі чемпіонату штату Мінас-Жерайс. Конфлікт між нападником «Крузейро» Крістіаном і голкіпером «Атлетіко Мінейро» з Белу-Орізонті Еверсоном обернувся бійкою «стінка на стінку».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ травма

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua