Одноклубник екслідера «Шахтаря» зазнав жахливої травми на полі

Марлон під час офіційної презентації у новій команді

Оборонець бразильського гранда надовго потрапив у лазарет

Фулбек бразильського «Греміо» Марлон зламав ногу в єдиноборстві під час поєдинку чергового туру Серії A проти «Віторії» із Салвадора. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Приголомшливий епізод стався у другому таймі протистояння. Марлон зіштовхнувся з хавбеком «Віторії» Каїке Гонсалвешом. Моторошні наслідки травми стали відомі відразу – щиколотка оборонця «мушкетерів» неприродно вигнулася.

Інцидент неабияк вразив не тільки вболівальників на трибунах. Важко травму Марлона пережили одноклубники та суперники бразильця. Зокрема, колишній лідер донецького «Шахтаря» Вілліан не стримував сліз.

«Греміо» підтвердив складний характер травми Марлона. У нього діагностували перелом правої щиколотки. Незабаром оборонця прооперують, а терміни відновлення фулбека «мушкетерів» складуть щонайменше п'ять місяців.

Марлон лише взимку перебрався до «Греміо» на постійній основі. У попередньому сезоні він виступав за «мушкетерів» на правах оренди. «Крузейро» з Белу-Орізонті отримав за нього 3,5 млн євро. Після трансферу цьогоріч фулбек встиг зіграти 13 поєдинків у всіх турнірах (один гол, один асист).

До слова, раніше нападник «Сантоса» Неймар не потрапив до збірної Бразилії на прийдешні поєдинки. Головний тренер Карло Анчелотті здебільшого поклався на легіонерів. Із чемпіонату Бразилії до збірної запрошення отримали лише четверо футболістів.

Нагадаємо, нещодавно бразильські гранди отримали 23 червоні картки на двох. Інцидент стався у фіналі чемпіонату штату Мінас-Жерайс. Конфлікт між нападником «Крузейро» Крістіаном і голкіпером «Атлетіко Мінейро» з Белу-Орізонті Еверсоном обернувся бійкою «стінка на стінку».