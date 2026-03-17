Пропагандисти повідомляють, що у Росії була порушена кримінальна справа щодо футболіста «Уралу» Данііла Секача – його підозрюють у насильницьких дій сексуального характеру щодо неповнолітньої. Про це інформує «Главком».

Зазначається, що зараз тривають слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення та розшук організаторів злочину та інших співучасників.

Раніше повідомлялося, що Секача затримали за підозрою у вбивстві 48-річної мешканки Москви. Пізніше суд відправив футболіста до СІЗО на два місяці.

Секач з дитинства займався в академії «Локомотива», пізніше грав у складі молодіжної команди «Ростова».

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.