Жеребкування Ліги націй: коли збірна Україна з футболу дізнається суперників
Початок церемонії жеребкування – 12 лютого 2026 року о 19:00 за київським часом
У четвер, 12 лютого 2026 року, в Брюсселі відбудеться жеребкування групового етапу Ліги націй 2026/2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.
Жеребкування Ліги націй
Своїх суперників дізнається і збірна України, яка виступатиме в Лізі В і сіятиметься з другого кошика. До неї в групу потрапить по одній команді з першого, третього та четвертого кошиків.
Початок церемонії жеребкування – о 19:00 за київським часом.
Ліга націй-2026/2027
Ліга А
- Кошик 1: Португалія, Іспанія, Франція, Німеччина.
- Кошик 2: Італія, Нідерланди, Данія, Хорватія.
- Кошик 3: Сербія, Бельгія, Англія, Норвегія.
- Кошик 4: Уельс, Чехія, Греція, Туреччина.
Ліга В
- Кошик 1: Шотландія, Угорщина, Польща, Ізраїль.
- Кошик 2: Швейцарія, Боснія і Герцеговина, Австрія, Україна.
- Кошик 3: Словенія, Грузія, Ірландія, Румунія.
- Кошик 4: Швеція, Північна Македонія, Північна Ірландія, Косово.
Ліга С
- Кошик 1: Ісландія, Албанія, Чорногорія, Казахстан.
- Кошик 2: Фінляндія, Словаччина, Болгарія, Вірменія.
- Кошик 3: білорусь, Фарерські о-ви, Кіпр, Естонія.
- Кошик 4: Латвія/Гібралтар, Люксембург/Мальта, Молдова, Сан-Марино.
Ліга D
- Кошик 1: Азербайджан, Литва.
- Кошик 2: Латвія/Гібралтар, Люксембург/Мальта, Ліхтенштейн, Андорра.
Учасник групового турніру в Лізі В, де виступатиме Україна, якщо посяде:
- перше місце – підніметься до Ліги А;
- друге місце – зіграє стикові матчі з командою, яка фінішує третьою в групі Ліги А;
- третє місце – зіграє стикові матчі з командою, яка фінішує другою в групі Ліги С;
- четверте місце – вилетить до Ліги С.
Коментарі — 0