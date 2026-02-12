Головна Спорт Новини
Жеребкування Ліги націй: коли збірна Україна з футболу дізнається суперників

Жеребкування Ліги націй: коли збірна Україна з футболу дізнається суперників
Збірна України виступатиме в Лізі В Ліги націй
Початок церемонії жеребкування – 12 лютого 2026 року о 19:00 за київським часом

У четвер, 12 лютого 2026 року, в Брюсселі відбудеться жеребкування групового етапу Ліги націй 2026/2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Жеребкування Ліги націй

Своїх суперників дізнається і збірна України, яка виступатиме в Лізі В і сіятиметься з другого кошика. До неї в групу потрапить по одній команді з першого, третього та четвертого кошиків. 

Початок церемонії жеребкування – о 19:00 за київським часом. 

Ліга націй-2026/2027

Ліга А

  • Кошик 1: Португалія, Іспанія, Франція, Німеччина.
  • Кошик 2: Італія, Нідерланди, Данія, Хорватія.
  • Кошик 3: Сербія, Бельгія, Англія, Норвегія.
  • Кошик 4: Уельс, Чехія, Греція, Туреччина.

Ліга В

  • Кошик 1: Шотландія, Угорщина, Польща, Ізраїль.
  • Кошик 2: Швейцарія, Боснія і Герцеговина, Австрія, Україна.
  • Кошик 3: Словенія, Грузія, Ірландія, Румунія.
  • Кошик 4: Швеція, Північна Македонія, Північна Ірландія, Косово.

Ліга С

  • Кошик 1: Ісландія, Албанія, Чорногорія, Казахстан.
  • Кошик 2: Фінляндія, Словаччина, Болгарія, Вірменія.
  • Кошик 3: білорусь, Фарерські о-ви, Кіпр, Естонія.
  • Кошик 4: Латвія/Гібралтар, Люксембург/Мальта, Молдова, Сан-Марино.

Ліга D

  • Кошик 1: Азербайджан, Литва.
  • Кошик 2: Латвія/Гібралтар, Люксембург/Мальта, Ліхтенштейн, Андорра.

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступатиме Україна, якщо посяде:

  • перше місце – підніметься до Ліги А;
  • друге місце – зіграє стикові матчі з командою, яка фінішує третьою в групі Ліги А;
  • третє місце – зіграє стикові матчі з командою, яка фінішує другою в групі Ліги С;
  • четверте місце – вилетить до Ліги С.
