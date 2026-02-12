Жеребкування Ліги націй: коли збірна Україна з футболу дізнається суперників

Початок церемонії жеребкування – 12 лютого 2026 року о 19:00 за київським часом

У четвер, 12 лютого 2026 року, в Брюсселі відбудеться жеребкування групового етапу Ліги націй 2026/2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Жеребкування Ліги націй

Своїх суперників дізнається і збірна України, яка виступатиме в Лізі В і сіятиметься з другого кошика. До неї в групу потрапить по одній команді з першого, третього та четвертого кошиків.

Початок церемонії жеребкування – о 19:00 за київським часом.

Ліга націй-2026/2027

Ліга А

Кошик 1: Португалія, Іспанія, Франція, Німеччина.

Кошик 2: Італія, Нідерланди, Данія, Хорватія.

Кошик 3: Сербія, Бельгія, Англія, Норвегія.

Кошик 4: Уельс, Чехія, Греція, Туреччина.

Ліга В

Кошик 1: Шотландія, Угорщина, Польща, Ізраїль.

Кошик 2: Швейцарія, Боснія і Герцеговина, Австрія, Україна.

Кошик 3: Словенія, Грузія, Ірландія, Румунія.

Кошик 4: Швеція, Північна Македонія, Північна Ірландія, Косово.

Ліга С

Кошик 1: Ісландія, Албанія, Чорногорія, Казахстан.

Кошик 2: Фінляндія, Словаччина, Болгарія, Вірменія.

Кошик 3: білорусь, Фарерські о-ви, Кіпр, Естонія.

Кошик 4: Латвія/Гібралтар, Люксембург/Мальта, Молдова, Сан-Марино.

Ліга D

Кошик 1: Азербайджан, Литва.

Кошик 2: Латвія/Гібралтар, Люксембург/Мальта, Ліхтенштейн, Андорра.

