«Баварія» втратила двох нападників через дискваліфікацію

Антон Федорців
Луїс Діас отримав час подумати над власною поведінкою
фото: Reuters

Кадрова криза німецького гранда посилилася «стараннями» власних футболістів

Вінгер Луїс Діас і форвард Ніколас Джексон отримали бан за червоні картки в протистоянні з леверкузенським «Баєром» (1:1). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky Sport.

Центральний матч 26-го туру німецької Бундесліги «ротен» дограли вдев'ятьох. Під кінець першого тайму пряму червону «заробив» Джексон. Натомість під завісу другої половини другий «гірчичник» отримав Діас.

«Баварія» спробувала оскаржити дискваліфікацію колумбійця. Другу жовту картку крайній нападник отримав за падіння у чужому штрафному, яке рефері розцінив як симуляцію. Утім, апеляцію гранда відхилили.

Сенегалець же отримав двоматчевий бан. Суворе покарання пов'язане з ризиком нанести важку травму супернику. У простій ситуації в центрі поля він по-звірячому в'їхав у ступню нападника «Баєра» Мартена Терр'є.

Діас і Джексон не зіграють проти берлінського «Уніона» 21 березня. Африканський центрфорвард також пропустить поєдинок німецької першості проти «Фрайбурга» 4 квітня. Натомість обидва хулігани зможуть вийти на поле в матчі-відповіді 1/8 фіналу проти «Аталанти» 18 березня.

Тим часом юний воротар «Баварії» Леонард Прескотт отримав несподіваний шанс дебютувати в Лізі чемпіонів. 16-річний кіпер, найімовірніше, вийде в старті на другий поєдинок із «Аталантою». Квартет старших колег тінейджера отримали травми.

До слова, мадридський «Реал» накинув оком на одного з лідерів «Баварії». Півзахисник Майкл Олісе став пріоритетною ціллю «вершкових» на літо. Президент мадридців Флорентіно Перес нібито готовий виділити на трансфер 160 млн євро.

