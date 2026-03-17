«Манчестер Сіті» – «Реал». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Розповідаємо про центральний поєдинок вівторка в головному єврокубку

Сьогодні, 17 березня 2026 року, англійський «Манчестер Сіті» на арені «Етіхад» зустрінеться з мадридським «Реалом» у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Манчестер Сіті» – «Реал»

На 12:45 17 березня 2026 року «містяни» стали лідером симпатій, переконані букмекери GGBET. Імовірну перемогу англійського гранда оцінено балом 1,51. Натомість на звитягу «вершкових» виставлено коефіцієнт 5,37. На потенційну нічию закладено кеф 5,46. Протилежна ситуація з путівкою у чвертьфінал турніру. На місце в наступному раунді для «Реала» запропонована коефіцієнт 1,25. Зате шанси «Манчестер Сіті» на 1/4 фіналу оцінено кефом 4,15. На тотал більше 4,5 закладено бал 3,34.

Передматчевий стан команд

Після фіаско в столиці Іспанії минулого тижня «містяни» ще й спіткнулися на внутрішній арені. У черговому турі Прем'єр-ліги підопічні Хосепа Гвардіоли не змогли дотиснути лондонський «Вест Гем» (1:1). Єдиний м'яч у складі «Манчестер Сіті» оформив хавбек Сілва. Зате в лазареті англійського гранда залишився лише оборонець Гвардіола. Участь його колег за амплуа Аллейна, Льюїса та Стоунза, а також вінгера Савіньйо – під питанням.

Тим часом «вершкові» на емоціях від перемоги над «містянами» ще й розгром «Ельче» (4:1) в чемпіонаті Іспанії вчинили. У складі «Реала» голами відзначилися центрбек Рюдігер, півзахисник Вальверде, оборонець Гюйсен і вінгер Гюлер. До заявки мадридців на «Манчестер Сіті» повернулися хавбек Беллінгем і форвард Мбаппе, хоча навряд зіграють з перших хвилин. Та ж історія з оборонцями Алабою і Каррерасом. У лазареті залишилися центрбек Мілітан, фулбек Менді, півзахисник Себальйос і нападник Родріго.

Історія очних зустрічей

Побачення команд минулого тижня стало шістнадцятим за 14 років. Завдяки хет-трику Вальверде та перемозі (3:0) «Реал» збільшив перевагу над «містянами» – сім звитяг проти п'яти. На «Етіхаді» мадридці востаннє перемагали всього рік тому (3:2). Тоді по голу до свого активу записали донедавна травмовані Беллінгем і Мбаппе, а їхній заспів підтримав Діас. У складі команди Гвардіоли дубль оформив форвард Голанн. Із тих, хто матиме змогу вийти на поле, найкращими бомбардирами протистояння залишаються Мбаппе та Вальверде (по чотири м'ячі).

Де дивитися матч «Манчестер Сіті» – «Реал»

У прямому ефірі протистояння транслюватиме медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція гри має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».