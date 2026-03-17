«Манчестер Сіті» – «Реал». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Реклама
Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
«Манчестер Сіті» – «Реал». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Федеріко Вальверде оформив хет-трик у першому поєдинку
фото: Reuters

Розповідаємо про центральний поєдинок вівторка в головному єврокубку

 

Сьогодні, 17 березня 2026 року, англійський «Манчестер Сіті» на арені «Етіхад» зустрінеться з мадридським «Реалом» у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів на матч «Манчестер Сіті» – «Реал»

На 12:45 17 березня 2026 року «містяни» стали лідером симпатій. Імовірну перемогу англійського гранда оцінено балом 1,51. Натомість на звитягу «вершкових» виставлено коефіцієнт 5,37. На потенційну нічию закладено кеф 5,46. Протилежна ситуація з путівкою у чвертьфінал турніру. На місце в наступному раунді для «Реала» запропонована коефіцієнт 1,25. Зате шанси «Манчестер Сіті» на 1/4 фіналу оцінено кефом 4,15. На тотал більше 4,5 закладено бал 3,34.

Передматчевий стан команд

Після фіаско в столиці Іспанії минулого тижня «містяни» ще й спіткнулися на внутрішній арені. У черговому турі Прем'єр-ліги підопічні Хосепа Гвардіоли не змогли дотиснути лондонський «Вест Гем» (1:1). Єдиний м'яч у складі «Манчестер Сіті» оформив хавбек Сілва. Зате в лазареті англійського гранда залишився лише оборонець Гвардіола. Участь його колег за амплуа Аллейна, Льюїса та Стоунза, а також вінгера Савіньйо – під питанням.

Реклама. 21+

Найгучніші футбольні події – на відстані одного кліку. На платформі GGBET зібрані прогнози на головні матчі, актуальні коефіцієнти та десятки варіантів ставок для фанів. Тут кожен може обрати свій сценарій гри й відкрити для себе новий досвід уболівання.

Тим часом «вершкові» на емоціях від перемоги над «містянами» ще й розгром «Ельче» (4:1) в чемпіонаті Іспанії вчинили. У складі «Реала» голами відзначилися центрбек Рюдігер, півзахисник Вальверде, оборонець Гюйсен і вінгер Гюлер. До заявки мадридців на «Манчестер Сіті» повернулися хавбек Беллінгем і форвард Мбаппе, хоча навряд зіграють з перших хвилин. Та ж історія з оборонцями Алабою і Каррерасом. У лазареті залишилися центрбек Мілітан, фулбек Менді, півзахисник Себальйос і нападник Родріго.

Історія очних зустрічей

Побачення команд минулого тижня стало шістнадцятим за 14 років. Завдяки хет-трику Вальверде та перемозі (3:0) «Реал» збільшив перевагу над «містянами» – сім звитяг проти п'яти. На «Етіхаді» мадридці востаннє перемагали всього рік тому (3:2). Тоді по голу до свого активу записали донедавна травмовані Беллінгем і Мбаппе, а їхній заспів підтримав Діас. У складі команди Гвардіоли дубль оформив форвард Голанн. Із тих, хто матиме змогу вийти на поле, найкращими бомбардирами протистояння залишаються Мбаппе та Вальверде (по чотири м'ячі).

Де дивитися матч «Манчестер Сіті» – «Реал»

У прямому ефірі протистояння транслюватиме медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція гри має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).

Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
