Вперше за вісім років спортсмени з КНДР відвідають Південну Корею

20 травня 2026 року «Некохян» з КНДР зіграє з південнокорейською командою «Сувон»

Жіночий футбольний клуб з КНДР «Некохян» вирушить до Південної Кореї для участі у півфіналі жіночої Ліги чемпіонів Азіатської футбольної конфедерації (AФК). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на південнокорейську агенцію Ренхап.

Візит клубу «Некохян» стане першим відвідуванням спортивної команди з КНДР Південної Кореї за вісім років та перший для жіночого футболу за 12 років.

20 травня 2026 року «Некохян» зіграє із жіночою командою «Сувон». Раніше «Сувон» та «Некохян» зустрілися у груповому етапі турніру, де команда з КНДР здобула перемогу з рахунком 3:0.

Зазначається, що Асоціація футболу Кореї підтвердила участь клубу «Некохян» у турнірі. Останній візит команди з КНДР до Південної Кореї відбувся у грудні 2018 року під час фіналу світового туру ITTF з настільного тенісу. «Некохян» вперше відвідає Південну Корею з моменту Азіатських ігор в Інчхоні в 2014 році.

Жіноча Ліга чемпіонів AФК проходить вдруге, перший турнір відбувся у сезоні 2024/25. У турнірі беруть участь 12 команд, включаючи клуби з Південної Кореї, Китаю, Японії та КНДР.

Склад груп чемпіонату світу

Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.

Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.

Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.

Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.

Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.

Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.

Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)