Став відомий склад збірної України з боксу, який візьме участь у Кубку світу

Кубок світу з боксу відбудеться у Грейтер Нойді (Індія)

Відомо склад збірної України з боксу на Кубок світу, який відбудеться у Грейтер Нойді (Індія). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Серед чоловіків нашу державу представлять:

Ельмір Набієв (55 кг) – Хмельницька обл.

Ельвін Алієв (65 кг) – Київська обл.

Юрій Захарєєв (70 кг) – Харківська обл.

Павло Іллюша (75 кг) – Чернігівська обл.

Матвій Ражба (80 кг) – Харківська / Рівненська обл.

Богдан Толмачов (90 кг) – Харківська обл.

Андрій Халецький (90+ кг) – м. Київ

Серед жінок Україну представлять:

Ганна Охота (48 кг) – Сумська обл.

Ярослава Маринчук (51 кг) – Хмельницька обл.

Інна Статкевич (54 кг) – м. Київ

Анастасія Черноколенко (70 кг) – Дніпропетровська обл.

Марія Ловчинська (80+ кг) – Київська обл.

Змагання пройдуть з 15-го по 22 листопада.

