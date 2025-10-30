Головна Спорт Новини
Став відомий склад збірної України з боксу, який візьме участь у Кубку світу

Став відомий склад збірної України з боксу, який візьме участь у Кубку світу
Кубок світу з боксу відбудеться у Грейтер Нойді (Індія)

Змагання пройдуть з 15-го по 22 листопада

Відомо склад збірної України з боксу на Кубок світу, який відбудеться у Грейтер Нойді (Індія). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Серед чоловіків нашу державу представлять:

  • Ельмір Набієв (55 кг) – Хмельницька обл.
  • Ельвін Алієв (65 кг) – Київська обл.
  • Юрій Захарєєв (70 кг) – Харківська обл.
  • Павло Іллюша (75 кг) – Чернігівська обл.
  • Матвій Ражба (80 кг) – Харківська / Рівненська обл.
  • Богдан Толмачов (90 кг) – Харківська обл.
  • Андрій Халецький (90+ кг) – м. Київ

Серед жінок Україну представлять:

  • Ганна Охота (48 кг) – Сумська обл.
  • Ярослава Маринчук (51 кг) – Хмельницька обл.
  • Інна Статкевич (54 кг) – м. Київ
  • Анастасія Черноколенко (70 кг) – Дніпропетровська обл.
  • Марія Ловчинська (80+ кг) – Київська обл.

Змагання пройдуть з 15-го по 22 листопада.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

