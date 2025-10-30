Головна Спорт Новини
Ковальова здобула дві нагороди чемпіонату Європи (U23) з важкої атлетики

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Бронзовою призеркою українка стала у двоборстві з сумою 185 кг

Ковальова змагалася у ваговій категорії до 53 кг серед молоді

Українка Юлія Ковальова стала дворазовою призеркою чемпіонату Європи (U23) з важкої атлетики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian Sports.

Українка змагалася у ваговій категорії до 53 кг серед молоді. У ривку Ковальова здобула бронзову нагороду, зафіксувавши 83 кг. У поштовху вона стала 6-ю (102 кг).

Бронзовою призеркою українка стала і у двоборстві з сумою 185 кг.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

